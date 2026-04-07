Influencer revela que Kenia Os lo ayudó a pagar cuenta hospitalaria de su madre: “Tiene un gran corazón”

Kenia Os, la reconocida cantante y youtuber, posa en un evento mientras se destaca por su reciente apoyo económico de 1.5 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza. (Kenia OS)

El nombre de Kenia Os volvió a colocarse en tendencia, pero esta vez por un nuevo testimonio que refuerza su imagen fuera de la polémica. El creador de contenido Maurg1 aseguró que la cantante también lo apoyó económicamente durante un momento crítico relacionado con la salud de su madre.

Un apoyo que no se conocía

En medio del impacto que generó la donación millonaria de Kenia Os para cubrir gastos médicos de la madre de Kimberly Loaiza, surgió una nueva declaración que amplía el alcance de sus acciones.

Maurg1 reveló que su familia atravesó una situación similar y que la artista intervino de forma directa.

“Hubo un momento complicado. Kenia me ayudó porque mi mamá también estaba en el hospital hace dos años. Nunca lo había dicho, pero Kenia tiene un gran corazón y también me apoyó cuando mi mamá estaba en el hospital. No tengo palabras para esto. Todo lo bonito se le va a regresar a Kenia”.

El influencer destacó que nunca había hecho pública esta ayuda, lo que dio mayor peso a sus palabras.

El creador digital Maurg1, en un video compartido en Twitter, expresó su gratitud hacia Kenia Os por el apoyo brindado a su madre durante un difícil momento de hospitalización. (Captura de pantalla: X)

La polémica con la familia Loaiza

La declaración llega después de que se confirmara que Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para cubrir parte del tratamiento de la madre de Kimberly Loaiza. El gesto sorprendió debido a la historia de tensiones entre ambas figuras desde la ruptura del grupo Jukilop.

La información se conoció a través de Stephanie Loaiza, quien agradeció públicamente el apoyo y pidió frenar los conflictos familiares en torno al tema.

El caso escaló en redes sociales tras declaraciones cruzadas entre Stephanie, Kimberly y Juan de Dios Pantoja sobre quién cubrió los gastos médicos.

Steff Loaiza desmiente versión de Juan de Dios Pantoja

Reacciones y narrativa digital

El testimonio de Maurg1 cambió el tono de la conversación en plataformas como TikTok e Instagram. Usuarios comenzaron a destacar un patrón en las acciones de Kenia Os, más allá de la rivalidad mediática.

El propio influencer subrayó el momento que vive la familia Loaiza: “Fíjate las vueltas que da la vida. Todo el Internet, todos, absolutamente todos, se están volcando para apoyar a la señora Mary y a Stephanie Loaiza, evidentemente”.

De la polémica al reconocimiento

La figura de Kenia Os ha estado marcada por años de controversia digital. Sin embargo, estos testimonios colocan el foco en su lado solidario, en un contexto donde las redes suelen amplificar conflictos.

El episodio también evidencia cómo una crisis de salud puede transformar narrativas públicas y generar empatía entre audiencias que antes estaban divididas.

Por ahora, ni la cantante ni otras figuras involucradas han ampliado declaraciones sobre estos apoyos. Aun así, el impacto ya se refleja en la conversación digital, donde su nombre ahora se asocia tanto a la polémica como a gestos de ayuda que comienzan a salir a la luz.