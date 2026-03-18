Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales

México recibirá un Mundial por tercera ocasión. (REUTERS/Aris Martinez)

A menos de 90 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026, en el que debutará la Selección Mexicana en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en el partido inaugural enfrentando a la Selección de Sudáfrica, ya se conoce el uniforme que use El Tri durante dicho torneo.

Por lo que aquí está una recapitulación de las playeras más memorables a lo largo de la historia reciente de México en los mundiales.

México 1970

Durante el primer Mundial en tierras mexicanas, se presentó un uniforme de visita en el que el diseño fue simple: color guinda, cuello en ‘v’ sin adornos, escudo tricolor y con el escudo del lado izquierdo.

(x/@MexicoCity26)

Argentina 1978

México utilizó una camiseta blanca de manga larga, adornada con una franja vertical en el centro que combinaba los colores verde y rojo, y un cuello redondo, una prenda que fusionaba la identidad nacional con el estilo característico de los años 80.

(X/@MexicoCity26)

México 1986

Durante la segunda ocasión en que México organizó el Mundial, Adidas debutó como patrocinador del uniforme nacional.

Este modelo introdujo las emblemáticas tres franjas de la marca alemana sobre las mangas y mostró el logotipo de la marca en el lado derecho del pecho, mientras que el escudo de la Selección Mexicana permaneció en el lado izquierdo sobre el corazón.

Duelo de los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 en Nuevo León. Foto: Mi Selección

Francia 1998

Para muchos seguidores, esta camiseta representa el modelo más emblemático de la Selección Mexicana.

El diseño de ABBA Sport, presentó un escudo renovado y un patrón sublimado inspirado en La Piedra del Sol, elemento que numerosos aficionados identificaron erróneamente como el Calendario Azteca.

Esta prenda se convirtió en símbolo de transformación dentro del fútbol mexicano.

selección mexicana 1998 (Foto: Twitter@UniformesSelec1)

Sudáfrica 2010

México sorprendió al utilizar una camiseta de visitante en color negro, destacada por detalles verdes y las tres franjas rojas en los hombros.

Este diseño, que recibió elogios en el ámbito internacional, proyectó una imagen de modernidad, elegancia y fortaleza. Los aficionados la eligieron como unas de sus favoritas al ser de un color poco usual durante esos años.

FILE PHOTO: Football - South Africa v Mexico - FIFA World Cup South Africa 2010 - Group A - Soccer City Stadium, Johannesburg, South Africa - 11/6/10 Siphiwe Tshabalala - South Africa scores his teams first goal Mandatory Credit: Action Images / Jason Cairnduff/File Photo

Brasil 2014

El jersey incorporó un estilo novedoso al mostrar rayos en el pecho que descienden hasta el escudo de la Federación Mexicana de Futbol.

Según los diseñadores, estos rayos se inspiraron en los luchadores de lucha libre mexicanos.

Mientras los aficionados la hicieron suya, ya que con ese diseño sucedió el famoso movimiento en redes llamado “No Era Penal” debido a la eliminación de México en Octavos de Final por una jugada polémica en la que hasta el día de hoy la afición mexicana reclama un penal inexistente.

En Brasil 2014, México casi le gana a Holanda en Octavos de Final.

Qatar 2022

Como visitante, México lució una camiseta blanca decorada con gráficos rojos que evocaban la herencia indígena nacional. El diseño integró símbolos como espirales, fuego nuevo, conchas y la figura de Quetzalcóatl.

(Foto: Instragram/ miseleccionmx)

Ahora que México será anfitrión del Mundial por tercera ocasión, el diseño por utilizar evoca al de Francia 98, incorporando de nuevo La Piedra del Sol. Además del verde clásico y predominante, que agrega también toques blancos y rojos.

Posible nuevo jersey de México para el Mundial 2026. (X/Uniformes Selección Mexicana)