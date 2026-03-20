Selección Mexicana presenta su uniforme de visitante para el Mundial 2026: diseño, significado y precio

El nuevo uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (X/adidasmx)

La Selección Mexicana presentó este jueves su nueva playera de visitante para la Copa Mundial 2026, una prenda blanca con grecas grises y la frase ‘Somos México’ en la nuca, que apuesta por la identidad nacional y la innovación tecnológica en el contexto de un torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El uniforme fue lanzado por Adidas a través de redes sociales, recuperando elementos clásicos y reforzando la conexión cultural de la camiseta con el público mexicano.

El equipo utilizará esta indumentaria en su tercer partido de la fase de grupos, donde México enfrentará a un rival europeo aún por definir en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (antes Estadio Azteca). El debut de la selección será el 11 de junio ante Sudáfrica en la capital, el segundo partido se jugará ante Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara.

La Copa Mundial 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones participantes y con tres países anfitriones. México se convertirá así en el primer país en organizar una Copa del Mundo en tres ocasiones.

Detalles y significado

La Selección Mexicana presentó su nueva playera de visitante para el Mundial 2026, un jersey blanco con detalles tricolor y la frase “Somos México” en la nuca, inspirado en la arquitectura tradicional. (X/Selección Nacional)

El diseño de la nueva camiseta está inspirado en la arquitectura, la historia y el arte tradicionales de México. El gráfico integral en tonos grises reproduce grecas que evocan relieves presentes en templos antiguos y edificaciones coloniales, trasladando ese lenguaje visual al terreno de juego.

El escudo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aparece en el costado izquierdo del pecho, acompañado de franjas verdes y rojas en mangas y cuello que hacen referencia a los colores de la bandera nacional.

La prenda forma parte de la colección Adidas Trifolio, una línea que retoma motivos y cortes característicos de los años noventa. El logo de Adidas y la numeración en color verde resaltan sobre el fondo blanco. El diseño busca simbolizar el flujo del futbol: desde la salida, el tránsito por el mediocampo y la culminación en gol, una metáfora visual del ritmo, la intensidad y la precisión del juego mexicano. La frase “Somos México”, bordada en la nuca, sintetiza la unidad y la pasión de la afición.

Jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (X/@miseleccionmx)

En el plano técnico, la camiseta incorpora la innovación Climacool+, una tecnología pensada para optimizar la ventilación y mantener frescos y secos a los jugadores durante la competencia.

Disponibilidad y precio

La playera estará disponible a partir del 20 de marzo en la tienda oficial de Adidas y en cadenas deportivas seleccionadas. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente el precio de la nueva camiseta, aunque se espera que sea similar al del uniforme local:

Versión jugador: alrededor de 2,999 pesos mexicanos

Versión aficionado: alrededor de 1,999 pesos mexicanos

Nuevo jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. (Instagram: miseleccionmx)

Estos precios son estimaciones basadas en lanzamientos previos, pero no han sido anunciados por la marca ni por la Federación Mexicana de Futbol.

El lanzamiento provocó un inmediato impacto en redes sociales, donde la imagen del nuevo jersey se viralizó y generó múltiples reacciones.

Convocatoria Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo

Memo Ochoa vuelve a ser convocado a la Selección Nacional (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Este jueves también se reveló la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo, destacando el regreso de Memo Ochoa y el debut de Álvaro Fidalgo entre los convocados para los amistosos contra Portugal y Bélgica.

La lista fue presentada por Javier Aguirre, quien confirmó que los partidos servirán para estrenar las renovadas instalaciones del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Convocatoria completa:

Porteros:

Carlos Acevedo (Santos)

Raúl Rangel (Chivas)

Memo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas:

Jorge Sánchez (PAOK)

Johan Vásquez (Genoa)

Richard Ledezma (Chivas)

Everardo López (Toluca)

César Montes (Lokomotiv de Moscú)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Angulo (Tigres)

Mediocampistas:

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Denzell García (Juárez FC)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Orbelín Pineda (AOK Atenas)

Bryan Gutiérrez (Chivas)

Delanteros:

Roberto Alvarado (Chivas)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC)

Alexis Vega (Toluca)

Germán Berterame (Inter Miami)

Guillermo Martínez (Pumas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Armando González (Chivas)

El partido más atractivo será el duelo ante Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte.