Retienen a periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción en Edomex durante investigación: confirman que ya están a salvo

La retención de periodistas de MCCI en Edomex reaviva el debate sobre la seguridad del trabajo periodístico en México.

Los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía, integrantes de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fueron retenidos este miércoles en el Estado de México mientras realizaban una investigación relacionada con presuntos casos de corrupción en la zona de Tecámac y Tultepec.

De acuerdo con diversos reportes difundidos en redes sociales y medios nacionales, los comunicadores fueron interceptados presuntamente por pobladores y elementos de la policía municipal mientras realizaban labores periodísticas.

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El hecho generó preocupación entre colegas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión debido a que, durante varias horas, se desconoció su ubicación exacta.

La retención quedó grabada durante una transmisión en vivo

El momento de la retención quedó registrado en una transmisión en vivo realizada desde la cuenta de X de Leonardo Núñez, quien además se desempeña como director de Investigación Aplicada en MCCI.

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En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la presencia de varios elementos de seguridad vestidos con chalecos antibalas y ropa táctica mientras interactúan con el equipo periodístico.

El periodista Leonardo Nuñez transmitió en vivo.

Aunque inicialmente hubo versiones contradictorias sobre el sitio exacto de los hechos, algunos reportes señalaron que ocurrieron en Tecámac, mientras que otros indicaron que el operativo se desarrolló en Tultepec, municipios ubicados en el Estado de México.

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La situación fue retomada por periodistas como Azucena Uresti, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón, quienes alertaron sobre la retención de los comunicadores y pidieron esclarecer su situación.

MCCI confirmó que sus reporteros están fuera de peligro

Horas después de la difusión del caso, Mexicanos Contra la Corrupción informó que sus periodistas se encontraban a salvo y que ya preparaban la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos.

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MCCI confirma que los reporteros están a salvo.

La organización detalló que al menos tres de sus reporteros fueron retenidos por residentes de Tecámac mientras realizaban una investigación periodística relacionada con presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, autoridades del Estado de México no habían emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni aclarado la participación de policías municipales en los hechos denunciados.

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Lo que se sabe del caso hasta el momento

Leonardo Núñez y Eduardo Buendía realizaban una investigación periodística en Edomex .

La retención habría ocurrido en Tecámac y Tultepec , según distintos reportes.

Videos en redes sociales muestran el momento en que fueron interceptados .

Periodistas y organizaciones alertaron sobre la falta de información de su paradero.

MCCI confirmó posteriormente que los comunicadores se encuentran a salvo .

Los reporteros presentarían una denuncia por los hechos registrados.

México mantiene un entorno de riesgo para el ejercicio periodístico

El caso ocurre en medio de un contexto de violencia y presión constante contra periodistas en México.

Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que el país continúa siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

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Datos de organismos defensores de la libertad de expresión señalan que entre 2025 y 2026 se registraron cientos de agresiones contra comunicadores, incluyendo amenazas, hostigamiento judicial y asesinatos.

Además, reportes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han advertido sobre el incremento de ataques provenientes de funcionarios públicos y autoridades locales.

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Organizaciones internacionales exigieron entonces investigaciones transparentes y medidas efectivas de protección para periodistas, al advertir que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que perpetúan la violencia contra la prensa en México.

Libertad de expresión y seguridad de periodistas, bajo presión en México

La retención de los integrantes de MCCI volvió a colocar sobre la mesa las condiciones en las que actualmente trabajan periodistas y equipos de investigación en distintas regiones del país, especialmente cuando documentan casos relacionados con corrupción, seguridad pública o posibles abusos de autoridad.

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Diversas voces del gremio periodístico han insistido en que garantizar la seguridad de los comunicadores es indispensable para proteger el derecho ciudadano a la información y la libertad de expresión.