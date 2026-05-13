México

Beca Benito Juárez 2026: este sería el CALENDARIO TENTATIVO de PAGOS del mes de junio para todos los beneficiarios

El último periodo de depósitos del programa se llevó a cabo durante abril

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Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, se espera que el siguiente periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se realice en junio.
Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, se espera que el siguiente periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se realice en junio.

La Beca Benito Juárez constituye una iniciativa social promovida por el gobierno de México y está destinada a estudiantes de nivel media superior inscritos en alguna preparatoria pública del país.

Cada beneficiario recibe un apoyo económico de 1.900 pesos de manera bimestral, correspondiente a los 10 meses del año escolar, ya que julio y agosto quedan excluidos por tratarse del periodo vacacional.

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El propósito de esta iniciativa es reducir la deserción escolar y aportar un recurso financiero que facilite la permanencia y conclusión exitosa de los estudios.

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Próximo pago de la beca

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, se espera que el siguiente periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se realice en junio. Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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Cabe recordar que el calendario de pagos siempre es ordenado de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario y suele publicarse días antes.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

Aunque las autoridades del programa no han dado a conocer la fecha exacta de los depósitos, se ha revelado un calendario tentativo de pagos. Según esta agenda, la distribución de los recursos se llevaría a cabo del lunes 1 al viernes 12 de junio.

Calendario tentativo de pagos

  • Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G.
  • Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
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Las formas de saber si ya me llegó el depósito

El acceso al saldo de la Beca Benito Juárez para el mes de abril puede confirmarse de diversas maneras. Quienes poseen una tarjeta del Banco Bienestar pueden dirigirse a cualquier cajero automático de la entidad para consultar si el depósito correspondiente ya fue efectuado.

Otra alternativa consiste en utilizar la aplicación móvil oficial del banco. Al ingresar en la app y seleccionar la cuenta asociada a la beca, es posible revisar el saldo de manera inmediata y sin necesidad de acudir a una sucursal.

Además, existe el Buscador de Estatus disponible en la web oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/. Allí, los beneficiarios solo deben ingresar la CURP para conocer el estado de su pago.

Para quienes prefieren la atención telefónica, está habilitada la línea 800 900 2000. En ese número, tras digitar los 16 dígitos de la tarjeta, se obtiene información detallada sobre el depósito de la beca.

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