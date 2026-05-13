¿Tu casa podría inundarse por las lluvias? Especialista de la Ibero explica las señales para identificar si estás en zona de riesgo

Con la llegada de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, crece la preocupación por las inundaciones, los encharcamientos y los daños en viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Aunque muchas personas consideran estos fenómenos como inevitables, especialistas advierten que existen señales claras para identificar si una casa podría estar en una zona de riesgo.
El Dr. José Alberto Lara Pulido, académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), explicó que las inundaciones urbanas no dependen únicamente de lluvias intensas, sino también de la forma en que las ciudades han sido construidas y modificadas a lo largo de los años.
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“El problema no es sólo que llueva mucho, sino cómo construimos nuestras ciudades”, señaló el especialista en entrevista para Prensa IBERO.
¿Cómo saber si tu vivienda está en una zona de riesgo por inundaciones?
De acuerdo con Lara Pulido, uno de los primeros pasos para identificar riesgos es consultar los atlas de riesgo y revisar si la colonia o alcaldía donde se encuentra la vivienda tiene antecedentes frecuentes de inundaciones o encharcamientos severos.
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El especialista también recomendó poner atención a diversas señales físicas en el entorno, entre ellas:
- Hundimientos en calles o banquetas
- Grietas en viviendas o pavimento
- Acumulación constante de agua después de lluvias
- Cercanía con barrancas, cauces o zonas bajas
- Saturación frecuente de coladeras y drenajes
- Encharcamientos recurrentes durante tormentas
Estas condiciones pueden indicar que el sistema de drenaje es insuficiente o que el terreno tiene problemas para absorber el agua.
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La impermeabilización del suelo agrava las inundaciones en CDMX
El académico explicó que uno de los principales problemas en la CDMX es la excesiva impermeabilización del suelo debido al crecimiento urbano.
La expansión de calles, construcciones y superficies de concreto reduce la capacidad natural de absorción del agua de lluvia, provocando que enormes volúmenes terminen rápidamente en el drenaje, el cual muchas veces colapsa durante tormentas intensas.
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Además, alertó que tirar basura en calles y coladeras empeora considerablemente la situación, ya que obstruye el flujo del agua y aumenta el riesgo de inundaciones.
Recomendaciones para proteger tu casa durante la temporada de lluvias
Ante el incremento de lluvias en el Valle de México, el experto recomendó que las familias cuenten con medidas preventivas para reducir riesgos y proteger su patrimonio.
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Entre las principales recomendaciones destacan:
- Tener un plan de emergencia familiar
- Resguardar documentos importantes en bolsas herméticas
- Identificar rutas de evacuación
- Mantener limpias coladeras cercanas
- Estar atentos a alertas meteorológicas y avisos de Protección Civil
- Revisar constantemente techos, tuberías y drenajes domésticos
Especialista de la IBERO pide soluciones integrales ante el cambio climático
El investigador también consideró que las autoridades deben apostar por soluciones integrales frente al aumento de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.
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Entre las medidas necesarias mencionó:
- Recuperación de áreas verdes y zonas permeables
- Infraestructura verde para captar agua de lluvia
- Mejor mantenimiento de drenajes
- Planeación urbana sostenible
- Estrategias de gestión de riesgos ambientales
La entrevista cobra relevancia luego de las recientes lluvias registradas en distintas zonas del Valle de México, donde se han reportado severos encharcamientos, afectaciones viales e inundaciones en viviendas.
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Cabe recordar que recientemente el Dr. José Alberto Lara Pulido fue nombrado Director General Académico de la IBERO Puebla, cargo que asumirá en los próximos meses. Desde el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) ha impulsado investigaciones relacionadas con sostenibilidad urbana, justicia ambiental y gestión de riesgos asociados al cambio climático.
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