No fue una oferta de trabajo falsa: Fiscalía actualiza información sobre Edith Guadalupe tras revisión de celulares y cámaras

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, aseguró que las nuevas evidencias apuntan a que la joven no asistió por motivos laborales al inmueble. (Imagen potenciada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, como parte de la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe, se determinó que la joven no acudió a una oferta de trabajo cuando se dirigió al edificio donde fue localizado su cuerpo en la alcaldía Benito Juárez, tras el análisis de teléfonos celulares y cámaras de videovigilancia.

La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que existe evidencia adicional que fortalece la imputación contra Juan Jesús N, detenido el mismo día en que fue hallado el cuerpo de la víctima. Indicó que ambos tuvieron contacto previo y que acordaron encontrarse en el inmueble por motivos personales, por lo que descartó que se tratara de una entrevista laboral o de un esquema de trata, como se había difundido en algunos reportes.

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“Esta fiscalía cuenta con evidencia adicional muy importante que nos permite fortalecer la imputación contra Juan Jesús N, persona que se aprehendió el mismo día en el que encontramos el cuerpo de Edith en la alcaldía Benito Juárez. En términos generales, sabemos que hubo un contacto previo, que Juan Jesús la contactó previamente, que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales y que no está relacionado a una entrevista de trabajo o un esquema de trata como se manejó en algunos medios de comunicación”, explicó Alcalde Luján durante el informe mensual de seguridad de la Ciudad de México, este martes.

Cronología del feminicidio

Edith Guadalupe desapareció la mañana del 15 de abril de 2026, luego de salir de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, con dirección a un edificio ubicado sobre Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco. Cámaras de seguridad confirmaron que ingresó sola al inmueble a bordo de una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte y desde entonces no volvió a ser vista.

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Cámaras de seguridad confirmaron que la joven ingresó al inmueble a bordo de una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte y desde entonces no volvió a ser vista. (Crédito: redes sociales)

La familia denunció su desaparición entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril; sin embargo, familiares señalaron que inicialmente les pidieron esperar antes de activar la búsqueda. Ante ello, amigos y familiares realizaron recorridos por cuenta propia, recopilaron grabaciones de cámaras vecinales y encabezaron protestas para exigir la intervención de las autoridades.

Hallazgo del cuerpo y resultados de la necropsia

El cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado durante la madrugada del 17 de abril en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena, luego de que la presión social y la reconstrucción de la ruta realizada por sus familiares impulsaran las diligencias ministeriales.

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De acuerdo con la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, la joven murió a consecuencia de una herida punzocortante en el pecho que perforó un pulmón y provocó una hemorragia interna. Los estudios forenses también documentaron golpes severos en el rostro y otras partes del cuerpo. La Fiscalía capitalina indicó que la agresión habría ocurrido en la caseta de vigilancia del inmueble, donde fueron encontrados restos hemáticos.

Imputan al vigilante del edificio

Ese mismo 17 de abril fue detenido Juan Jesús N, vigilante del edificio y señalado como probable responsable del feminicidio. El imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente y presentado ante un juez, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas y material audiovisual.

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El 17 de abril fue detenido Juan Jesús N, vigilante del edificio y señalado como probable responsable del feminicidio. El imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente. (Captura de pantalla)

La familia de Edith Guadalupe ha señalado presuntas omisiones tanto de la administración del edificio como de las autoridades, al acusar que inicialmente se negó que la joven hubiera ingresado al inmueble y se restringió el acceso a grabaciones de seguridad.

Tras el caso, mujeres difundieron testimonios en redes sociales sobre presuntas convocatorias a entrevistas laborales en ese mismo edificio para vacantes como niñera, limpieza o modelaje, bajo la condición de acudir solas y sin identificación oficial. Pese a ello, la Fiscalía capitalina aseguró que no existen denuncias formales previas relacionadas con ese inmueble.

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