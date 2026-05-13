Mitzy reacciona a la posibilidad de diseñar el vestido de boda de Ángela Aguilar

El reconocido diseñador Mitzy manifestó estar abierto a la posibilidad de crear un vestido para Ángela Aguilar, expresando su admiración por la joven cantante y su estilo. (Instagram)

La posible boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa rodeada de rumores, polémicas y expectativas. Ahora, el diseñador Mitzy sorprendió al reaccionar por primera vez a la posibilidad de confeccionar el vestido de novia de la hija de Pepe Aguilar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el modista fue cuestionado sobre si aceptaría trabajar con la intérprete de “El equivocado” rumbo a la ceremonia religiosa con Nodal. Su respuesta llamó la atención porque aseguró que desconocía los planes de boda de la cantante.

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“¿En serio? No, ni sé que se iba a casar”, comentó entre risas.

La declaración tomó fuerza en redes sociales debido a las constantes especulaciones alrededor de la pareja, especialmente después de que se diera a conocer que la boda religiosa prevista para este año fue pospuesta.

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Mitzy cobró 350,000 dólares por el vestido de boda de Thalía (Foto: Especial)

La boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar fue aplazada

El propio Christian Nodal explicó recientemente que la ceremonia contemplada en Zacatecas tuvo que retrasarse por motivos de seguridad, luego del operativo ocurrido el pasado 12 de febrero cerca del rancho de la familia Aguilar.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota verdad en el carro. Así que se va a posponer”, declaró el cantante sonorense.

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Hasta ahora, la pareja no ha revelado una nueva fecha para el enlace religioso, aunque ambos continúan en el centro de la conversación pública debido a la controversia que rodeó el inicio de su relación tras la separación de Nodal y Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por la vía civil en julio de 2024. (X/@OscarOmar_)

“La que llegue, ese es mi trabajo”: Mitzy no cierra la puerta

Lejos de rechazar la posibilidad de colaborar con Ángela Aguilar, Mitzy dejó claro que no condiciona su trabajo por polémicas personales o por el físico de las artistas.

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“No, yo no busco cuerpo. A ver, yo soy diseñador y aquí la que llegue, lo que sea, pero no me ha contactado”, explicó.

El diseñador añadió que, hasta este momento, la cantante no se ha acercado a él para solicitar un diseño exclusivo, aunque tampoco descartó hacerlo si llega la propuesta.

“Si me contacta, pues... quién sabe; yo soy diseñador y la que llegue, ese es mi trabajo”.

¿Quién es Mitzy?

Mitzy, cuyo nombre real es Jorge García Cárdenas, nació en La Huacana, Michoacán, en 1955 y es considerado uno de los diseñadores más reconocidos del espectáculo mexicano.

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A lo largo de más de cuatro décadas ha trabajado con figuras como Verónica Castro, Lupita D’Alessio, Olga Breeskin y Thalía, para quien diseñó el icónico vestido de novia que utilizó en su boda con Tommy Mottola en el año 2000.

La posibilidad de que Mitzy vista a Ángela Aguilar ya comenzó a generar debate entre seguidores de la cantante y usuarios de redes sociales, donde cada movimiento de la pareja suele convertirse en tendencia.

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