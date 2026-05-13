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¿En qué zonas podrás volar tu dron durante el Mundial 2026? Esto explica Gabriela Cuevas

La representante de la organización de la Copa del Mundo en México explica las reglas para usar drones en la justa deportiva

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Una ilustración de acuarela con el trofeo de la Copa Mundial, un balón, billetes de 500 y 200 pesos, un dron, una señal de prohibición, y un estadio al fondo.
El trofeo de la Copa Mundial, billetes y un dron con un letrero de prohibición, se unen en una ilustración acuarela que refleja los desafíos del fútbol moderno en EL ESTADIO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriela Cuevas Barrón, organizadora del Mundial 2026, explicó las condiciones de uso para estos dispositivos durante el torneo mundialista: “Tu dron es bienvenido a México. Infórmate antes de despegar”.

La vocera aclaró que existen zonas donde no está permitido volar drones, como los estadios sedes para la justa deportiva. ¿Cuáles son estas zonas? Según Cuevas Barrón, puntualizó que en los Fan Fest, aeropuertos y áreas con concentración de personas, no está permitido. Recomendó siempre consultar la página oficial antes de operar cualquier equipo.

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Uso de drones durante el Mundial

Gabriela Cuevas Barrón explicó que los drones podrán ser utilizados durante el Mundial en México, siempre que se respeten las normativas vigentes.

Señaló que los visitantes interesados en operar estos dispositivos encontrarán información clara sobre las áreas habilitadas y las restricciones existentes.

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La organizadora indicó que el objetivo es que todas las personas puedan disfrutar del evento con seguridad, por lo que reiteró: “Tu dron es bienvenido a México. Infórmate antes de despegar.”

Restricciones y zonas de vuelo prohibidas

Durante el torneo, habrá zonas de protección del espacio aéreo en diversos puntos clave. Gabriela Cuevas Barrón detalló que no se permitirá volar drones en los estadios y sus alrededores, los fan fest, los aeropuertos, los hoteles oficiales y zonas cercanas, así como en los centros de entrenamiento de los futbolistas y en algunos eventos oficiales.

Gabriela Cuevas presentó las actividades del FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)
Gabriela Cuevas presentó las actividades del FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026. (Jesús Avilés / Infobae México)

La organizadora enfatizó que, en general, está prohibido operar drones donde haya concentraciones de personas. Añadió que la mayoría de las aplicaciones para drones muestran zonas rojas donde no se puede volar y recordó la importancia de seguir estas restricciones para proteger la seguridad de visitantes, equipos y operaciones aéreas.

Recomendaciones para la seguridad y consulta de información oficial

Cuevas Barrón explicó que seguir estos consejos ayudará a preservar la seguridad de todos, incluidas las personas asistentes, los equipos, las operaciones aéreas y hasta las transmisiones del evento.

La organizadora señaló que, ante cualquier duda sobre las zonas permitidas, es fundamental acudir a las fuentes oficiales para evitar inconvenientes y garantizar un ambiente seguro para todas las actividades vinculadas al torneo, ingresando a través de la página: www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/rpas-drones

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