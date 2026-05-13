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Andrea Chávez invoca la Revolución Mexicana para marchar contra Maru Campos por el caso CIA en Chihuahua

La senadora morenista Andrea Chávez convocó a movilizarse este sábado en Chihuahua evocando el levantamiento revolucionario de 1910

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El discurso de Andrea Chávez Treviño recurre a paralelos históricos para convocar a una manifestación contra la administración estatal, evocando la defensa de la soberanía nacional tras un reciente operativo en la Sierra Tarahumara. (Infobae-Itzallana)
El discurso de Andrea Chávez Treviño recurre a paralelos históricos para convocar a una manifestación contra la administración estatal, evocando la defensa de la soberanía nacional tras un reciente operativo en la Sierra Tarahumara. (Infobae-Itzallana)

La senadora con licencia por Chihuahua Andrea Chávez Treviño recurrió a un comparativo histórico poco convencional para movilizar a la ciudadanía chihuahuense: equiparó la marcha convocada por Morena este sábado contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván con el levantamiento armado de 1910, origen de la Revolución Mexicana.

“Hace ciento dieciséis años, un grupo de chihuahuenses valientes se levantó en armas exigiendo tierra y libertad”, declaró Chávez en el mensaje con el que llama a concentrarse el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa, punto de partida de la marcha que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena organizó tras la muerte de dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos en un operativo en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril.

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Una resolución del comité partidista busca que el poder legislativo analice la responsabilidad de la mandataria estatal en un operativo donde murieron agentes extranjeros y mexicanos, mientras se organiza una marcha en demanda de rendición de cuentas. (Infobae-Itzallana)
Una resolución del comité partidista busca que el poder legislativo analice la responsabilidad de la mandataria estatal en un operativo donde murieron agentes extranjeros y mexicanos, mientras se organiza una marcha en demanda de rendición de cuentas. (Infobae-Itzallana)

El argumento central: soberanía pisoteada, igual que en 1910

El hilo conductor del discurso de la legisladora es la soberanía nacional. Chávez sostiene que Campos Galván “posibilitó la operación ilegal de agentes de inteligencia extranjeros en suelo mexicano”, lo que a su juicio equivale a una traición constitucional comparable —en su narrativa— a las condiciones que detonaron la revolución hace más de un siglo.

La senadora reconoce que la gobernadora argumenta haber desmantelado un laboratorio de drogas, pero lo descarta como justificación señalando que el gobierno federal ha desmantelado más de 2,500 laboratorios sin violar la Ley de Seguridad Nacional ni comprometer la soberanía del país.

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@PartidoMorenaMx
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Chihuahua, el estado más violento: el otro flanco del ataque

Más allá del simbolismo histórico, Chávez incorpora datos duros para reforzar el cuestionamiento a la administración estatal. Citando cifras presentadas por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, afirma que Chihuahua se convirtió en el estado más violento del país, en contraste con la reducción de homicidios de casi 50% registrada a nivel nacional bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

La legisladora califica la estrategia de seguridad de Campos de “ilegal, carísima, entreguista e ineficiente” y suma a ese diagnóstico las ausencias de la gobernadora en las reuniones de la Mesa de Seguridad, incluyendo la sesión celebrada el día anterior a su mensaje.

Andrea Chávez compara la marcha de Morena en Chihuahua con la Revolución de 1910, tras la muerte de agentes de la CIA y mexicanos en la Sierra Tarahumara.

Un recurso retórico que llama la atención

Lo que distingue el llamado de Chávez de otras convocatorias políticas es precisamente la escala del referente histórico que elige. Comparar una marcha de protesta político-partidista —aunque motivada por un caso de impacto nacional— con el inicio de la revolución social más importante del siglo XX en México es una apuesta retórica de alto voltaje.

El mensaje cierra con una frase de carga emocional y evocación patriótica: “Chihuahuenses, amemos la tierra que nuestros padres amaron”, antes de reiterar la convocatoria a la Glorieta de Pancho Villa.

La marcha, respaldada por la presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel Reyes, también se enmarca en la estrategia del partido de cara a las elecciones de 2027 en Chihuahua, donde busca arrebatarle el gobierno al PAN.

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