México

Profeco alerta sobre 180 motocicletas Harley-Davidson con una pieza que puede fracturarse y causar accidentes

La empresa puso a disposición medios de contacto para atender a los usuarios de este modelo de moto

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Fue la propia Harley-Davidson la que encontró la falla y publicó la alerta en su sitio web oficial.
Fue la propia Harley-Davidson la que encontró la falla y publicó la alerta en su sitio web oficial. (Infobae México)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para la revisión de 180 motocicletas de Harley-Davidson de México, modelo Sportster S (RH125OS), año 2025.

El motivo es que la abrazadera triple superior de estas motocicletas podría fracturarse bajo condiciones de carga extrema, lo que puede provocar la pérdida de control del vehículo y aumentar significativamente el riesgo de accidente.

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Fue la propia Harley-Davidson la que encontró la falla y publicó la alerta en su sitio web oficial. Ante ello, puso a disposición de los usuarios medios de contacto para que puedan realizar las aclaraciones pertinentes. Los números telefónicos abiertos por la empresa, son: 1-800-258-2464 en EEUU y1-414-343-4056 en el resto del mundo.

¿Qué hago si tengo una de estas motos?

El llamado de la Profeco es para que los usuarios conozcan sobre esta advertencia y tomen sus precauciones.

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La autoridad anunció que Harley-Davidson realizará la corrección de las unidades afectadas sin costo alguno para los propietarios, garantizando así la seguridad de quienes adquirieron estos modelos.

Los propietarios de la Harley-Davidson Sportster S 2025, modelo cuyo precio está a partir de los 420 mil pesos mexicanos, están invitados a acudir a los distribuidores autorizados para consultar información detallada sobre el llamado a revisión y resolver cualquier duda relacionada con la alerta.

Ejemplo de abrazadera triple superior de una motocicleta
Ejemplo de abrazadera triple superior de una motocicleta (Web)

El proceso de atención y revisión estará disponible hasta el mes de octubre de 2026, periodo durante el cual se realizarán las correcciones necesarias en las motocicletas afectadas.

Harley-Davison revisará sus modelos

Harley-Davidson de México ha publicado la alerta y ha habilitado atención con el fin de recibir atención personalizada y resolver inquietudes sobre este llamado de seguridad.

Por su parte, la Profeco reiteró su compromiso de proteger los derechos de las y los consumidores y de brindar orientación ante cualquier situación relacionada con la seguridad de productos en el mercado.

Para quienes requieran más información o asesoría, la Profeco pone a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

La importancia de atender la alerta de seguridad de Harley-Davidson radica en la prevención de accidentes y en la protección de los conductores de motocicletas. La revisión y corrección de los modelos involucrados son pasos fundamentales para mantener la confianza en la marca y garantizar la integridad de los usuarios. Con estas acciones, la Profeco y Harley-Davidson refuerzan su compromiso con la seguridad y el bienestar de los consumidores en México.

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