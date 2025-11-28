IMSS Digital: para qué sirve la aplicación y cómo descargarla

Foto: Google Maps

La digitalización del IMSS está orientada a transformar la atención y los servicios ofrecidos a sus afiliados, se implementa a través de canales modernos como la plataforma móvil.

Qué trámites se pueden hacer en IMSS Digital

Entre los trámites accesibles mediante esta herramienta, destacan:

alta patronal

inscripción en seguros específicos

asignación del Número de Seguridad Social ( NSS )

incorporación al seguro de salud para la familia

corrección de datos personales.

(Jesús Avilés/Infobae México)

Además, la app facilita la consulta de semanas cotizadas, la reimpresión de cartillas, la verificación de vigencia de derechos y la programación de citas médicas familiares.

Cómo realizar el registro biométrico en IMSS Digital

Para realizar el registro biométrico, el usuario debe contar con la última versión (8.0.3 o superior) de la app, disponible en Google Play para Android y App Store para iOS.

El registro exige tres datos principales: CURP, NSS y correo electrónico activo.

Una vez identificados, los pensionados deben acudir a la sección correspondiente dentro de la aplicación para iniciar el proceso de captura de huellas digitales y reconocimiento facial, pasos que requieren condiciones adecuadas de luz y la utilización de la cámara o lector de huellas del dispositivo.

Tras completar el proceso, la confirmación digital que emite la app se integra de manera inmediata al expediente electrónico del titular.

Qué pasa si no uso IMSS Digital

No cumplir con este trámite, aunque no conduce a una sanción económica inmediata, puede significar obstáculos para el cobro de la pensión e incluso la exposición a riesgos como el fraude, pues la medida fue diseñada para robustecer la autenticación y protección de datos de los derechohabientes.

Así lo indica el IMSS, al detallar que la actualización busca “reforzar la seguridad en la autenticación de identidad, prevenir fraudes y suplantaciones, y proteger los recursos de los pensionados”.

El proceso está dirigido únicamente a personas mayores de dieciocho años que reúnan los requisitos definidos por el instituto y cuenten con dispositivos móviles compatibles para la correcta recopilación de datos biométricos.

La medida, implementada según el IMSS como parte de un programa de modernización administrativa, apunta también a reducir la necesidad de traslados físicos, aspecto relevante para la población adulta mayor.

De acuerdo con el instituto, “el objetivo principal de la medida es reforzar la seguridad y evitar vulneraciones”, destacando que la información biométrica vincula al usuario de manera exclusiva a su expediente digital, lo que garantiza que solo el propio titular pueda gestionar su pensión y servicios médicos.

Pensionados en IMSS Digital

La obligatoriedad de un registro biométrico marca un cambio operativo para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes desde finales de octubre de 2025 deben efectuar este procedimiento digital si desean garantizar el acceso a su pensión y servicios asociados.

Bajo este nuevo esquema, tanto quienes cotizan por la Ley 73 como por la Ley 97 deben completar su inscripción exclusivamente a través de la aplicación IMSS Digital.