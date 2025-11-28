México

IMSS Digital: para qué sirve la aplicación y cómo descargarla

Este nuevo trámite tiene beneficios para los pensionados

Guardar
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

La digitalización del IMSS está orientada a transformar la atención y los servicios ofrecidos a sus afiliados, se implementa a través de canales modernos como la plataforma móvil.

Qué trámites se pueden hacer en IMSS Digital

Entre los trámites accesibles mediante esta herramienta, destacan:

  • alta patronal
  • inscripción en seguros específicos
  • asignación del Número de Seguridad Social (NSS)
  • incorporación al seguro de salud para la familia
  • corrección de datos personales.
(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Además, la app facilita la consulta de semanas cotizadas, la reimpresión de cartillas, la verificación de vigencia de derechos y la programación de citas médicas familiares.

Cómo realizar el registro biométrico en IMSS Digital

Para realizar el registro biométrico, el usuario debe contar con la última versión (8.0.3 o superior) de la app, disponible en Google Play para Android y App Store para iOS.

  • El registro exige tres datos principales: CURP, NSS y correo electrónico activo.
  • Una vez identificados, los pensionados deben acudir a la sección correspondiente dentro de la aplicación para iniciar el proceso de captura de huellas digitales y reconocimiento facial, pasos que requieren condiciones adecuadas de luz y la utilización de la cámara o lector de huellas del dispositivo.
  • Tras completar el proceso, la confirmación digital que emite la app se integra de manera inmediata al expediente electrónico del titular.

Qué pasa si no uso IMSS Digital

No cumplir con este trámite, aunque no conduce a una sanción económica inmediata, puede significar obstáculos para el cobro de la pensión e incluso la exposición a riesgos como el fraude, pues la medida fue diseñada para robustecer la autenticación y protección de datos de los derechohabientes.

Así lo indica el IMSS, al detallar que la actualización busca “reforzar la seguridad en la autenticación de identidad, prevenir fraudes y suplantaciones, y proteger los recursos de los pensionados”.

El proceso está dirigido únicamente a personas mayores de dieciocho años que reúnan los requisitos definidos por el instituto y cuenten con dispositivos móviles compatibles para la correcta recopilación de datos biométricos.

La medida, implementada según el IMSS como parte de un programa de modernización administrativa, apunta también a reducir la necesidad de traslados físicos, aspecto relevante para la población adulta mayor.

De acuerdo con el instituto, “el objetivo principal de la medida es reforzar la seguridad y evitar vulneraciones”, destacando que la información biométrica vincula al usuario de manera exclusiva a su expediente digital, lo que garantiza que solo el propio titular pueda gestionar su pensión y servicios médicos.

Pensionados en IMSS Digital

La obligatoriedad de un registro biométrico marca un cambio operativo para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes desde finales de octubre de 2025 deben efectuar este procedimiento digital si desean garantizar el acceso a su pensión y servicios asociados.

Bajo este nuevo esquema, tanto quienes cotizan por la Ley 73 como por la Ley 97 deben completar su inscripción exclusivamente a través de la aplicación IMSS Digital.

Temas Relacionados

IMSSIMSS Digitalmexico-noticias

Más Noticias

El Senado acepta discutir la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

Gertz Manero solicitó al Senado su ratificación como próximo embajador

El Senado acepta discutir la

Efecto espejo en el cabello: guía para lograr brillo extremo en casa sin gastar de más

Para lograr una de las tendencias más destacadas de la belleza capilar, se requiere de una combinación precisa de cuidados

Efecto espejo en el cabello:

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

El actor de “El Pirrurris” sorprendió al hablar con honestidad sobre su relación con la muerte y la importancia de disfrutar cada momento junto a su familia

A sus 80 años, Luis

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

El conjunto azulcrema enfrenta una desventaja de dos goles tras caer en la ida, mientras Monterrey llega con confianza y mayores probabilidades de avanzar

Monterrey vs América: la IA

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Gimy”, sexto regidor

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

A sus 80 años, Luis

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

Fuerza Regida recupera el trono en el ranking de canciones de Spotify con este éxito

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanza mensaje tras el arresto de los presuntos asesinos del argentino

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre

DEPORTES

Remodelación Estadio Azteca: estas son

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul hoy EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?