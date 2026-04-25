SSPC abre reclutamiento nacional 2025: requisitos, registro y beneficios para Agentes de Inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la apertura de la convocatoria nacional para seleccionar a los próximos Agentes de Investigación e Inteligencia de la dependencia.
Esta oportunidad está dirigida a quienes buscan integrarse a labores fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad pública en México.
Requisitos principales
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con condiciones estrictas relacionadas con nacionalidad, salud, escolaridad y antecedentes. La lista de requisitos incluye:
- Nacionalidad mexicana, sin otra nacionalidad.
- Edad entre 23 y 35 años.
- Licenciatura concluida en áreas afines.
- Estatura mínima: mujeres 1.50 m, hombres 1.60 m.
- Buen estado de salud física y mental.
- Agudeza visual: 20/20 (sin lentes), 20/40 (con lentes).
- No consumir drogas ni padecer alcoholismo.
- Ausencia de antecedentes penales, procesos judiciales o sanciones en comunidades para adolescentes.
- Constancias de no antecedentes penales, no deudor alimentario y no inhabilitación como servidor público.
- No haber sido destituido ni sancionado por delitos de género.
- Servicio Militar Nacional liberado (hombres).
- Disponibilidad para cambio de residencia y turnos rotativos.
Registro en línea
El proceso de inscripción inicia con el registro digital en la plataforma oficial. Los postulantes deben seguir estos pasos:
- Ingresar a reclutamiento.sspc.gob.mx.
- Dar clic en “Regístrate aquí” y completar los campos solicitados.
- El usuario será el correo electrónico, y la contraseña el RFC con homoclave.
Documentación digital necesaria
Para continuar en el proceso, la documentación debe cargarse en formato PDF y no superar un megabyte (MB) por archivo. Los documentos requeridos son:
- Identificación oficial.
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Título o cédula profesional de licenciatura.
- Constancias de no antecedentes penales y no deudor alimentario.
- Constancia de no inhabilitación.
- Declaración firmada de no consumo de sustancias.
- Certificado médico (de institución pública).
- Cartilla militar liberada (hombres).
- Currículum vitae con foto y firma.
- Comprobante de domicilio.
- Constancia de situación fiscal.
- Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral).
- Dos fotografías tamaño infantil (color, mate, fondo blanco).
Proceso de selección
El proceso de selección contempla varias etapas para garantizar la idoneidad de los candidatos. El flujo general incluye:
- Registro y carga de documentos en línea.
- Validación documental por parte de la Secretaría.
- Cita presencial para evaluación física, médica y de valores.
- Evaluaciones de Control de Confianza.
- Confirmación de resultados y aceptación al curso de formación inicial.
Formación inicial
Los aspirantes seleccionados ingresarán a un curso de formación inicial de alta exigencia. Las condiciones del curso son:
- Duración de nueve meses en modalidad de internado (mil 200 horas).
- Beca mensual de cinco mil pesos durante el curso.
- Alojamiento y alimentos incluidos para todos los participantes.
Prestaciones y sueldo
Al concluir con éxito el proceso y el curso, los nuevos agentes acceden a un paquete atractivo de remuneraciones y beneficios. Las condiciones son:
- Sueldo mensual neto de $32 mil pesos.
- Prestaciones: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario, y aguinaldo de 40 días.
7. Especializaciones disponibles
Al incorporarse, los agentes pueden acceder a áreas de especialización vitales para la función pública. Las opciones son:
- Investigación de campo.
- Investigación y análisis de gabinete.
- Procesamiento del lugar de intervención.
- Gestión jurídica.
Cabe mencionar que la Secretaría dirigió esta convocatoria especialmente a quienes no tienen experiencia ni carrera policial previa. Es fundamental tomar en cuenta:
- Digitalizar documentos en computadora para evitar errores de carga.
- Usar navegador actualizado y conexión estable.
- El sistema permite acceder varias veces para cargar o completar documentación pendiente.
Atención presencial y contacto
Para resolver dudas y realizar trámites presenciales, la Secretaría pone a disposición un módulo de registro y un canal de contacto. Estos son:
- Módulo presencial: América 300, Los Reyes, Coyoacán, 04330, Ciudad de México.
- Correo electrónico: reclutamiento.inv@sspc.gob.mx
Asimismo, los interesados pueden consultar la convocatoria completa y realizar el registro en reclutamiento.sspc.gob.mx.