México

SSPC abre reclutamiento nacional 2025: requisitos, registro y beneficios para Agentes de Inteligencia

El proceso exige cumplir requisitos académicos y personales, pasar por varias fases de evaluación y participar en un curso de formación

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Empleo SSPC convocatorios agentes de investigación e inteligencia
Empleo SSPC convocatoria agentes de investigación e inteligencia seguridad (Captura)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la apertura de la convocatoria nacional para seleccionar a los próximos Agentes de Investigación e Inteligencia de la dependencia.

Esta oportunidad está dirigida a quienes buscan integrarse a labores fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Requisitos principales

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con condiciones estrictas relacionadas con nacionalidad, salud, escolaridad y antecedentes. La lista de requisitos incluye:

  • Nacionalidad mexicana, sin otra nacionalidad.
  • Edad entre 23 y 35 años.
  • Licenciatura concluida en áreas afines.
  • Estatura mínima: mujeres 1.50 m, hombres 1.60 m.
  • Buen estado de salud física y mental.
  • Agudeza visual: 20/20 (sin lentes), 20/40 (con lentes).
  • No consumir drogas ni padecer alcoholismo.
  • Ausencia de antecedentes penales, procesos judiciales o sanciones en comunidades para adolescentes.
  • Constancias de no antecedentes penales, no deudor alimentario y no inhabilitación como servidor público.
  • No haber sido destituido ni sancionado por delitos de género.
  • Servicio Militar Nacional liberado (hombres).
  • Disponibilidad para cambio de residencia y turnos rotativos.

Registro en línea

El proceso de inscripción inicia con el registro digital en la plataforma oficial. Los postulantes deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a reclutamiento.sspc.gob.mx.
  • Dar clic en “Regístrate aquí” y completar los campos solicitados.
  • El usuario será el correo electrónico, y la contraseña el RFC con homoclave.
Gobierno de México lanza reclutamiento para SSPC
Gobierno de México lanza reclutamiento para SSPC

Documentación digital necesaria

Para continuar en el proceso, la documentación debe cargarse en formato PDF y no superar un megabyte (MB) por archivo. Los documentos requeridos son:

  • Identificación oficial.
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Título o cédula profesional de licenciatura.
  • Constancias de no antecedentes penales y no deudor alimentario.
  • Constancia de no inhabilitación.
  • Declaración firmada de no consumo de sustancias.
  • Certificado médico (de institución pública).
  • Cartilla militar liberada (hombres).
  • Currículum vitae con foto y firma.
  • Comprobante de domicilio.
  • Constancia de situación fiscal.
  • Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral).
  • Dos fotografías tamaño infantil (color, mate, fondo blanco).

Proceso de selección

El proceso de selección contempla varias etapas para garantizar la idoneidad de los candidatos. El flujo general incluye:

  • Registro y carga de documentos en línea.
  • Validación documental por parte de la Secretaría.
  • Cita presencial para evaluación física, médica y de valores.
  • Evaluaciones de Control de Confianza.
  • Confirmación de resultados y aceptación al curso de formación inicial.

Formación inicial

Los aspirantes seleccionados ingresarán a un curso de formación inicial de alta exigencia. Las condiciones del curso son:

  • Duración de nueve meses en modalidad de internado (mil 200 horas).
  • Beca mensual de cinco mil pesos durante el curso.
  • Alojamiento y alimentos incluidos para todos los participantes.
Gobierno de México lanza reclutamiento para SSPC
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Prestaciones y sueldo

Al concluir con éxito el proceso y el curso, los nuevos agentes acceden a un paquete atractivo de remuneraciones y beneficios. Las condiciones son:

  • Sueldo mensual neto de $32 mil pesos.
  • Prestaciones: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario, y aguinaldo de 40 días.

7. Especializaciones disponibles

Al incorporarse, los agentes pueden acceder a áreas de especialización vitales para la función pública. Las opciones son:

  • Investigación de campo.
  • Investigación y análisis de gabinete.
  • Procesamiento del lugar de intervención.
  • Gestión jurídica.

Cabe mencionar que la Secretaría dirigió esta convocatoria especialmente a quienes no tienen experiencia ni carrera policial previa. Es fundamental tomar en cuenta:

  • Digitalizar documentos en computadora para evitar errores de carga.
  • Usar navegador actualizado y conexión estable.
  • El sistema permite acceder varias veces para cargar o completar documentación pendiente.

Atención presencial y contacto

Para resolver dudas y realizar trámites presenciales, la Secretaría pone a disposición un módulo de registro y un canal de contacto. Estos son:

  • Módulo presencial: América 300, Los Reyes, Coyoacán, 04330, Ciudad de México.
  • Correo electrónico: reclutamiento.inv@sspc.gob.mx

Asimismo, los interesados pueden consultar la convocatoria completa y realizar el registro en reclutamiento.sspc.gob.mx.

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