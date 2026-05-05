Isabel Díaz Ayuso defiende la libertad de expresión y el libre mercado en su visita a México en medio de tensiones políticas

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México ha estado marcada por discursos sobre libertad, economía y tensiones políticas. POLITICA Marius Burgelman/Belga/Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un llamado a defender la libertad de expresión durante su participación en el cierre del evento “Malinche” en México, en el marco de una visita oficial que ha estado marcada por críticas, tensiones diplomáticas y encuentros con actores políticos y empresariales.

Libertad de expresión y mestizaje como ejes del discurso

Durante su intervención, Díaz Ayuso destacó el mestizaje como “un mensaje de esperanza y alegría”, al tiempo que subrayó la importancia de preservar espacios donde se pueda hablar con libertad.

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En ese contexto, advirtió sobre los riesgos de discursos que, a su juicio, fomentan la división social.

La mandataria expresó su deseo de que eventos culturales como el de “Malinche” puedan realizarse sin restricciones en distintos países de Hispanoamérica, al tiempo que defendió la idea de que “la libertad no debe pedir perdón por ser libertad”.

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La visita de Isabel Díaz Ayuso a México combina llamados a la libertad de expresión con críticas a modelos económicos, en medio de tensiones políticas. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

Críticas a modelos económicos y defensa del emprendimiento

En un encuentro con empresarios en la Cámara Española de Comercio en México, la política española cuestionó modelos que, según afirmó, frenan la iniciativa individual y el crecimiento económico.

Díaz Ayuso insistió en que el sector público y el privado deben trabajar de manera conjunta, pero sin que uno predomine sobre el otro.

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También advirtió sobre lo que calificó como una “malentendida igualdad”, señalando que las diferencias individuales deben reflejarse en las oportunidades de cada persona.

Postura sobre desigualdad, subsidios y papel del Estado

En materia social, la presidenta madrileña defendió un enfoque en el que los apoyos gubernamentales estén dirigidos únicamente a quienes realmente lo necesitan, como personas en situación vulnerable.

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Las críticas se centran en el diseño y alcance de los programas de apoyo gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subrayó que las subvenciones deben enfocarse en quienes no pueden valerse por sí mismos

Señaló que el exceso de ayudas puede desincentivar el esfuerzo individual

Defendió la importancia de promover la cultura del trabajo y la iniciativa personal

Alertó sobre los riesgos de una sociedad dependiente del Estado

Reiteró que el crecimiento económico debe sustentarse en la generación de riqueza

Asimismo, advirtió que cuando el esfuerzo deja de ser recompensado, se abre la puerta a la decadencia económica y social.

Señalamientos indirectos a liderazgos políticos

Sin mencionar directamente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Díaz Ayuso criticó a ciertos liderazgos que, según dijo, promueven discursos que confrontan la riqueza con la pobreza.

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Afirmó que existen gobiernos que incentivan la división de clases o que debilitan instituciones democráticas, lo cual, en su opinión, afecta la inversión y el desarrollo económico.

Estas declaraciones se dan en un contexto de fricciones previas entre ambas figuras políticas.

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Reuniones políticas y acuerdos en Ciudad de México

Como parte de su agenda, Díaz Ayuso fue recibida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con quien firmó una Carta de Amistad centrada en temas como libertad, democracia y participación ciudadana.

Reunión de Isabel Díaz Ayuso y Alessandra Rojo de la Vega.

El encuentro incluyó reuniones con representantes del sector público y privado, en las que se abordaron temas de desarrollo económico, turismo, inversión y gestión urbana.

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De acuerdo con autoridades locales, también se discutieron políticas implementadas en Madrid, como la reducción de impuestos para incentivar la actividad económica.

Contexto de polémica y críticas a su visita

La visita de Díaz Ayuso a México, que se extenderá por 10 días, ocurre en medio de cuestionamientos tanto en España como en México.

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La oposición española ha criticado la falta de transparencia sobre los costos y objetivos del viaje, mientras que algunos sectores en México han rechazado su presencia por considerarla representante de posturas ideológicas conservadoras.

Además, su gira se da tras declaraciones previas en las que calificó a México como un “narcoestado”, lo que generó un choque con el gobierno federal.

Las críticas al gobierno actual se centran en temas de seguridad, economía y gestión de recursos públicos. (CRÉDITO OBLIGATORO)

A esto se sumaron protestas de organizaciones sociales durante algunos de sus eventos, así como la cancelación de una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana por falta de permisos.

Relación económica entre México y Madrid en el centro del discurso

Pese a la controversia, Díaz Ayuso ha insistido en fortalecer los vínculos económicos entre México y Madrid.

Destacó que ambos territorios mantienen una relación de inversión relevante, con miles de millones de euros intercambiados en sectores como tecnología, construcción y servicios.

En ese sentido, reiteró su apuesta por consolidar alianzas que impulsen el crecimiento económico y la cooperación internacional, bajo un modelo basado en el libre mercado y reglas claras.

La visita continúa con actividades en distintas ciudades del país, en un contexto donde el papel del Estado, la libertad económica y la relación bilateral siguen siendo temas centrales del debate público.