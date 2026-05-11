México

Claudia Sheinbaum asegura que el PRIAN estuvo detrás de la visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La presidenta mexicana calificó el viaje de Ayuso como “fallido”

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Ilustración de Claudia Sheinbaum señalando un logo del PAN, con la bandera de México detrás y Isabel Díaz Ayuso en un segundo plano. Se aprecian las banderas de España y Madrid.
Claudia Sheinbaum, figura prominente de la política mexicana, señala al partido PAN, mientras la política española Isabel Díaz Ayuso observa desde la distancia, simbolizando un clima de debate y tensión política entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los anfitriones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Los panistas (...) trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. O sea, el conservadurismo mexicano, porque en realidad son el PRIAN. Conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este lunes 11 de mayo.

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Sheinbaum calificó la visita de Ayuso como “fallida” y destacó la atención mediática que generó tanto en México como en España. Mencionó que incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió al tema en un evento reciente, subrayando el impacto negativo de la visita: “Fue noticia allá de lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo a México”.

Sheinbaum rechaza reivindicación de Hernán Cortés y defiende al pueblo indígena

La presidenta mexicana cuestionó la reinterpretación histórica que, a su juicio, impulsan sectores conservadores y criticó la reivindicación del conquistador y asesino Hernán Cortés, en el intento de homenaje en el que participaría Isabel Ayuso.

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Además, consideró equivocada la idea de que México nació con la llegada de los españoles y defendió el reconocimiento de la grandeza cultural de las culturas originarias, así como la necesidad de recordar los episodios de agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas perpetrados durante la invasión española.

“Eso hay que reconocerlo siempre, porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso, como esta fotografía que está ahí en uno de los salones de aquí de Palacio de la llegada de Cortés con Moctezuma, que se da en la mano, como si ese hubiera sido el ambiente, y no, no fue así”, expresó Sheinbaum.

Ilustración de Hernán Cortés melancólico en armadura, flanqueado por el logo del PAN a la izquierda e Isabel Díaz Ayuso con semblante serio a la derecha.
Ilustración editorial que representa a Hernán Cortés con el logo del PAN e Isabel Díaz Ayuso, reflejando el debate sobre su figura histórica y su reivindicación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria también citó a Carlos I de España para reforzar su postura sobre la figura de Cortés y reiteró que la visita de Ayuso tuvo como objetivo reconocer al conquistador español. Destacó que en España existieron voces críticas, entre ellas el presidente y diputados de otros partidos, que manifestaron su desacuerdo con la visión representada por Ayuso.

La jefa del Ejecutivo instó a la sociedad mexicana a analizar quién invitó a la presidenta madrileña al país y cuestionó la legitimidad de los partidos que la respaldaron. “Porque imagínense, un partido político se saca foto con sus gobernadores, reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos. O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella, Hernán Cortés. O sea, el conservadurismo mexicano, que en realidad son el PRIAN, conservadurismo mexicano, reconociendo a la derecha española y su visión. De qué vinieron a mejorar. O reconociendo a un homicida. Cortés. Como genocida. Eso es lo que vale la pena desde México también analizar: quién la trae, por qué la trae y qué visión tienen ellos de México”

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