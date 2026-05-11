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CIDH señala crisis de derechos humanos en México por desapariciones y da 40 recomendaciones al Gobierno; jóvenes y mujeres concentran los casos

La CIDH reconoció que hay avances en la atención de casos, pero acusó una sobrecarga procesal y esfuerzos insuficientes

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Según la CIDH, en México hay 128 mil personas desaparecidas Foto: Fernanda López / Infobae México

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe ‘Desapariciones en México’, en el cual señaló como una crisis de derechos humanos la desaparición de personas en el país y emitió 40 recomendaciones al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la presentación del informe, en el Museo de Memoria y Tolerancia, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, indicó que al corte de junio de 2025, contabilizaron más de 128 mil personas desaparecidas, cifra ligeramente menor a la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de 132 mil casos. A esto sumó que de acuerdo con conteos independientes, se calculan más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

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“La Comisión Interamericana plasma una constatación muy seria: la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México, porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo con los altos niveles de impunidad. Al cierre del informe de la Comisión, en 2025, el país registraba más de 128 mil personas desaparecidas y se estimaba la existencia de alrededor de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar”, dijo en la presentación del informe.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre desapariciones en México. Foto: Fernanda López / Infobae México

La relatora recordó que en el 2015, la CIHD señaló incertidumbre y opacidad en la política contra la desaparición de personas en ese momento, señalando que desde el 2018 ha habido un mayor reconocimiento de la magnitud del problema, “con avances y desafíos”, al afirmar que de acuerdo con el gobierno ya “existen normas y protocolos para atender la desaparición de personas y autoridades con responsabilidad identificables”.

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Sin embargo, acusó que aún hay desafíos en la técnica para la atención de casos, así como una sobrecarga procesal y una “distancia enorme” entre las investigaciones y sentencias.

Además de que entre las principales causas de la desaparición forzada, aún está la participación de agentes estatales, la colusión entre autoridades y grupos criminales, a lo que se suma el alto nivel de impunidad.

Causas de la desaparición forzada, según la CIDH

Andrea Pochak indicó que el informe documenta cómo las modalidades de la desaparición se han transformado en las últimas décadas, al explicar que pasó de desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, reconocidas como propias por el Estado, a un esquema de alta complejidad, donde gran parte de las desapariciones actuales se vinculan a la acción del crimen organizado y a la expansión y diversificación de sus mercados ilegales.

Señaló que “el rol del crimen organizado es predominante en el fenómeno de la desaparición”; no obstante “lamentablemente” aún hay casos en los que han participado agentes estatales, en su mayoría estatales y municipales.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Foto: Fernanda López / Infobae México

Comentó que el informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad, procuración de justicia e incluso con autoridades políticas, quienes prestan su autorización, apoyo o aquiescencia en casos de desapariciones.

“Así, a veces, la desaparición se comete por grupos no estatales que operan con la autorización del Estado. También se registran desapariciones por parte del crimen organizado en connivencia con agentes estatales. “En esta forma de desaparición, la participación de agentes estatales es de intensidad variable según el nivel de penetración del crimen organizado en la estructura del Estado.

Según la información analizada, puede incluir actos de participación mediante la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos, dejando pasar a los autores criminales en lugares y rutas, y la privación de libertad o muerte de las personas desaparecidas”, precisó.

En este sentido, aseguró que el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, es un ejemplo de esto último, luego de que fue reconocido como un centro de actividades criminales de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas que operó por un tiempo prolongado sin intervención de las autoridades.

Perfil de las personas desaparecidas

La vicepresidenta de la CIDH afirmó que en cuanto al perfil de las personas desaparecidas, “es un fenómeno indiscriminado”, ya que puede afectar a cualquier persona e incluso, se han registrado casos de desaparición de familias completas.

Sin embargo, hay una alta concentración de hombres jóvenes desaparecidos y afectaciones “desproporcionadas” contra niñas y adolescentes.

En el informe también se destacan riesgos diferenciados y asociados al género, incluyendo mujeres y personas de la comunidad LGBT+, migrantes y a ocupaciones como defensores de derechos humanos y periodistas.

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