México

Rubén Rocha Moya: PAN anuncia juicio político, desaparición de poderes en Sinaloa y denuncia ante La Haya

El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, encabezó una conferencia desde la Cámara de Diputados junto a los coordinadores parlamentarios Elías Lixa y Ricardo Anaya

Guardar
Google icon
La dirigencia nacional de Acción Nacional, junto a coordinadores parlamentarios, informó que presentará acciones ante instancias legislativas e internacionales por denuncias de presuntas irregularidades cometidas por el gobernador con licencia de Sinaloa.
La dirigencia nacional de Acción Nacional, junto a coordinadores parlamentarios, informó que presentará acciones ante instancias legislativas e internacionales por denuncias de presuntas irregularidades cometidas por el gobernador con licencia de Sinaloa.

El Partido Acción Nacional anunció este lunes una estrategia en tres frentes contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado de los coordinadores parlamentarios Elías Lixa y Ricardo Anaya, confirmó que el próximo miércoles formalizarán ante el Senado de la República —sede actual de la Comisión Permanente— las siguientes acciones:

PUBLICIDAD

  • Juicio político contra Rocha Moya por presuntas violaciones graves a la Constitución.
  • Desaparición de poderes en Sinaloa, bajo el argumento de que los poderes estatales llegaron “con el apoyo del crimen organizado y, por lo tanto, son ilegítimos”.
  • Denuncia ante instancias internacionales, incluida La Haya, por presuntos delitos de lesa humanidad.

Romero advirtió que el partido agotará “todos los recursos legales a la mano, incluso el derecho de petición del artículo octavo constitucional”.

El plazo del 1 de julio y la advertencia por el Mundial

El anuncio llega en un contexto de creciente presión diplomática. El diputado Federico Doring recordó que el 1 de julio vence el plazo que Estados Unidos habría fijado en el marco de la renovación del T-MEC, con el Mundial de futbol como telón de fondo.

PUBLICIDAD

Doring lanzó una advertencia de alcance amplio: desde que la administración Trump declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cualquier funcionario que obstaculice su comparecencia ante una corte estadounidense —en este caso el tribunal del Distrito Sur de Manhattan— podría ser considerado colaborador de una organización terrorista, independientemente de si cuenta con fuero o no.

“Yo supondría que un doctor en Derecho como el coordinador de la bancada mayoritaria tiene eso clarísimo para que no se les vaya a etiquetar como cómplices de una organización terrorista”, señaló.

La dirigencia nacional del PAN reclamó acciones institucionales de mayor alcance ante el contexto generado por pesquisas internacionales y mencionó la necesidad de que el Senado analice el restablecimiento del orden constitucional en el estado. (Infobae-Itzallana)
La dirigencia nacional del PAN reclamó acciones institucionales de mayor alcance ante el contexto generado por pesquisas internacionales y mencionó la necesidad de que el Senado analice el restablecimiento del orden constitucional en el estado. (Infobae-Itzallana)

“Narcopartido”: el tono de la conferencia

A lo largo de la conferencia, los panistas calificaron reiteradamente a Morena como “narcopartido” y acusaron al gobierno federal de encubrir los señalamientos de vínculos entre funcionarios del partido gobernante y el crimen organizado en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.

La diputada Eva María Vázquez, de Baja California, advirtió que cualquier autoridad que “solape, permita o contribuya a ocultar” los presuntos delitos “se convierte inmediatamente en cómplice”. Sobre su estado, señaló que “el tic tac se escucha muy fuerte” y que el patrón de conducta observado en Sinaloa se replica en Baja California, donde —dijo— el crimen organizado habría permeado “todas las instancias de gobierno”.

El diputado Germán Martínez cerró la conferencia con una frase dirigida a los legisladores de Morena: “Si no prospera este juicio político, serán narcocómplices”.

Imagen P5NBHSTBZRBXNIOU424FM4DSYE

Lo que le piden a Sheinbaum

El hilo conductor de la conferencia fue un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, en palabras de los panistas, “rompa el pacto con el crimen organizado” que atribuyen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.

Los legisladores sostuvieron que el expediente contra Rocha Moya está “más que suficientemente integrado” para sustentar una solicitud formal de extradición, y que el gobierno federal tiene la obligación de no obstruir ese proceso.

Temas Relacionados

PANSinaloaRubén Rocha MoyaAMLOMORENAClaudia SheinbaumEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este domingo 10 de mayo

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este domingo 10 de mayo

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno denuncian la escalada de violencia en la Montaña Baja de Guerrero

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Aseguran túnel de huachicol en Nuevo León: incautan más de 200 mil litros de hidrocarburo y 23 tractocamiones

También fueron asegurados 10 autotanques y siete cajas secas

Aseguran túnel de huachicol en Nuevo León: incautan más de 200 mil litros de hidrocarburo y 23 tractocamiones

Absuelven a 9 elementos de la Marina por desaparición forzada en Tamaulipas: CNDH exige investigar al juez que los liberó

La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que ninguno de los 30 elementos de la Secretaría de Marina detenidos por el caso permanece en prisión

Absuelven a 9 elementos de la Marina por desaparición forzada en Tamaulipas: CNDH exige investigar al juez que los liberó

Melate retro: resultados ganadores del sorteo 1632 del sábado 9 de mayo

Este sorteo de Melate, se realiza todos los martes y sábados. Revisa si fuiste uno de los afortunados ganadores

Melate retro: resultados ganadores del sorteo 1632 del sábado 9 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Aseguran túnel de huachicol en Nuevo León: incautan más de 200 mil litros de hidrocarburo y 23 tractocamiones

Localizan tienda de productos con marihuana en Centro Histórico de Oaxaca: vendían desde dulces hasta cigarros

Ejército asegura avioneta con 636 kilos de cocaína en Emiliano Zapata, Tabasco: está valuada en más de 131 millones de pesos

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

ENTRETENIMIENTO

Yuridia se convierte en la primera mujer mexicana en agotar boletos en tres días para el Estadio GNP Seguros

Yuridia se convierte en la primera mujer mexicana en agotar boletos en tres días para el Estadio GNP Seguros

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

DEPORTES

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Turco Mohamed arremete contra calendario de la Liga Mx tras eliminación de Toluca

Árbitros del Mundial 2026: quiénes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados