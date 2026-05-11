Detienen en Guadalajara a señalado por abuso sexual infantil en una tienda de abarrotes: fue localizado en un anexo

El sujeto fue localizado tras un cateo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, Guadalajara. (Crédito: redes sociales | captura de pantalla)

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Luis Antonio “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil cometido en agravio de una niña, dentro de una tienda de abarrotes en Guadalajara.

La investigación se activó luego de que comenzara a circular en chats vecinales un video grabado el pasado 7 de mayo, en el que se observa al hombre realizando tocamientos inapropiados a la menor en un negocio ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz.

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De acuerdo con la dependencia, la denuncia ciudadana y la difusión del material audiovisual permitieron a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes abrir de inmediato las indagatorias correspondientes. A partir de ese momento, el personal ministerial inició labores de análisis e inteligencia para identificar al probable responsable.

Luis Antonio “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, pues deberá enfrentar cargos por abuso sexual infantil. (Crédito: Fiscalía del Estado de Jalisco)

Las autoridades señalaron que, tras ubicarlo, se desplegaron acciones coordinadas con corporaciones estatales y municipales para dar cumplimiento a la orden de aprehensión. El seguimiento de la investigación permitió establecer su posible paradero en la zona metropolitana de Guadalajara.

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De acuerdo con la fiscalía, la captura se concretó este 11 de mayo durante la ejecución de dos cateos realizados en la capital del estado. Uno de ellos tuvo lugar en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, donde agentes ministeriales localizaron al señalado y procedieron a su detención.

Posteriormente, Luis Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, pues deberá enfrentar cargos por abuso sexual infantil. En tanto, la Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades adicionales y dar seguimiento al caso.

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