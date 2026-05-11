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Qué significa soñar con problemas de salud, lo que dice la ciencia de los presuntos ‘malos presagios’

La interpretación de estos sueños responde a mecanismos cerebrales y estados de ánimo

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Mujer angustiada en la cama en una habitación oscura. Hay un monitor médico encendido y frascos de pastillas en la mesita de noche.
Qué significa soñar con problemas de salud, lo que dice la ciencia de los presuntos ‘malos presagios’ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soñar con problemas de salud es una experiencia común que genera inquietud y preguntas sobre su significado.

La ciencia señala que estos sueños reflejan procesos emocionales y no anticipan eventos futuros, según especialistas en neurociencias y medicina interna.

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La interpretación de estos sueños, lejos de los llamados “malos presagios”, responde a mecanismos cerebrales y estados de ánimo, como explicó la doctora Andrea Matsumura, especialista en medicina interna y medicina del sueño en Portland, consultada por Good Housekeeping.

El neurólogo Gerard Mayà, del Centro de Salud Cerebral Humana de la Universidad de Birmingham y consultado por el sitio web Bésame, sostiene que las pesadillas recurrentes y los sueños violentos pueden advertir de trastornos en la fase REM del sueño.

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Estudios recientes muestran que quienes reportan pesadillas frecuentes presentan mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurológicas.

El doctor Abidemi Otaiku, del Centro de Salud Cerebral Humana de la Universidad de Birmingham, identificó que los sueños negativos reiterados están asociados a un mayor riesgo de demencia, según datos recogidos en investigaciones con cientos de personas.

Una mujer adulta duerme de lado en una cama, con una nube translúcida sobre su cabeza mostrando una escena de felicidad y un abrazo, y otra de miedo en un bosque oscuro.
Estudios recientes muestran que quienes reportan pesadillas frecuentes presentan mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueños son reflejo de procesos emocionales, no advertencias

Especialistas en medicina del sueño como Matsumura explican que el cerebro utiliza los sueños para procesar emociones, temores y preocupaciones acumuladas durante el día.

Soñar con enfermedades o problemas de salud suele ser una respuesta a periodos de ansiedad, estrés intenso o preocupaciones no resueltas. “Los sueños no son mensajes cifrados ni advertencias sobrenaturales. Son el resultado de la actividad cerebral durante el descanso”, dijo Matsumura.

La ciencia descarta que estos sueños funcionen como señales premonitorias. Para la doctora Matsumura, la función real de los sueños es contribuir al procesamiento emocional y a la consolidación de la memoria.

En su experiencia clínica, cuando los pacientes reportan soñar frecuentemente con enfermedades, suelen atravesar etapas de cambios personales, estrés laboral o duelos recientes.

Pesadillas recurrentes pueden advertir de alteraciones del sueño

El neurólogo Gerard Mayà advierte que las pesadillas frecuentes, sobre todo cuando involucran enfermedad o muerte, pueden ser indicio de alteraciones en la fase REM, según reportó Bésame. Estas alteraciones están asociadas a trastornos neurológicos como el párkinson. En estudios recientes, médicos detectaron que el tipo de sueños y su frecuencia pueden anticipar problemas de salud futuros.

Una mujer duerme de lado con boca abierta en una cama. Un hombre a su lado, con ojos cansados, se cubre las orejas con una almohada. El reloj digital marca 3:17 AM.
Pesadillas recurrentes pueden advertir de alteraciones del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Otaiku señaló que quienes presentan sueños negativos de manera reiterada muestran un incremento en el riesgo de deterioro cognitivo progresivo. En su investigación con adultos mayores, se observó una relación entre las pesadillas frecuentes y la aparición de demencia en los años siguientes. “La frecuencia de los sueños negativos es un dato clínico que debe considerarse en la evaluación integral de la salud cerebral”, dijo Otaiku al medio británico The Independent.

El significado simbólico y psicológico: señales de autocuidado

Soñar con enfermedades suele reflejar una advertencia interna sobre el estado emocional o físico. Estos sueños pueden indicar necesidad de autocuidado, sobrecarga de responsabilidades o miedo a perder el control. No hay evidencia científica de que anticipen eventos negativos concretos, pero funcionan como alertas para revisar la salud mental y los hábitos de vida.

Los sueños con problemas de salud pueden simbolizar vulnerabilidad, sensación de agotamiento o temor a los cambios. Los especialistas recomiendan prestar atención a la frecuencia e intensidad de estos sueños. Cuando los sueños afectan el descanso o generan malestar constante, es recomendable buscar apoyo profesional.

La ciencia descarta los “malos presagios”

No existe sustento científico que relacione los sueños sobre enfermedad con advertencias sobrenaturales o presagios de desgracias. Los sueños reflejan el estado emocional, el nivel de estrés y la calidad del descanso. Para los especialistas, la interpretación debe centrarse en el presente y en los factores actuales de la vida de la persona.

El consejo de los médicos es vigilar la calidad del sueño, identificar fuentes de estrés y, si los sueños negativos se vuelven recurrentes o afectan la vida diaria, consultar a un especialista en salud mental o medicina del sueño.

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