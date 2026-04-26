México

El consejo del hombre más rico de México para hacer crecer tu dinero

La gestión empresarial y las acciones filantrópicas del fundador de Grupo Carso están guiadas por principios que promueven la reinversión y el trabajo en equipo, aspectos que considera esenciales para el desarrollo a largo plazo

Guardar
Una alcancía de cerdo rosa, rota por un costado, de la cual brotan billetes de dólar, junto a una mano sosteniendo un martillo en una mesa de madera.
El patrimonio de Slim creció más de 50% en un año, de acuerdo con Forbes México. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Carlos Slim Helú, ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundador de Grupo Carso y América Móvil, figura en 2026 como el hombre más rico de México, según Forbes México.

El empresario mexicano suma una fortuna estimada en 125 mil millones de dólares durante 2026, con compañías líderes en telecomunicaciones, de acuerdo con Forbes México.

Slim difunde los principios que guían tanto a Grupo Carso como a la Fundación Carlos Slim desde sus plataformas institucionales.

Estos lineamientos, señala la fundación, estructuran la gestión empresarial y las iniciativas filantrópicas del empresario, marcando su enfoque para hacer crecer el patrimonio y operar en el ámbito social.

Fundación Carlos Slim opera en México y América Latina desde 1986

La Fundación Carlos Slim tiene presencia en México y América Latina desde 1986. La organización busca fortalecer las habilidades y capacidades de personas de todas las edades para mejorar su calidad de vida y facilitar el acceso a mejores oportunidades laborales y económicas.

Este organismo sin fines de lucro busca el diseño de soluciones orientadas a fortalecer los servicios básicos que inciden en el bienestar humano.

Carlos Slim sostiene en una de sus entrevistas más recientes, realizada por Oso Trava, emprendedor y creador de contenido: “Hoy más que nunca hay que combatir la pobreza y la marginación. Por razones morales, éticas y de justicia social, pero también por tratarse de una necesidad económica el mejorar el nivel socioeconómico de la población”.

La Fundación Carlos Slim colabora con la iniciativa privada, instancias de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Los programas que implementa tienen como objetivo que más personas participen activamente en el desarrollo social y económico de sus comunidades.

La fundación también ofrece recursos para la formación de capital humano. A través de apoyos y becas, busca que los beneficiarios adquieran habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral y aumentar sus ingresos.

Gráfico financiero con una flecha verde ascendente, pilas de monedas y un billete de dólar, superpuesto a un fondo borroso de edificios urbanos.
La Fundación Carlos Slim impulsa programas y becas para que jóvenes y adultos desarrollen habilidades que les permitan ingresar al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Principios de las empresas de Carlos Slim: consejos que brinda a las personas y con los que el hombre más rico de México hace crecer su dinero

Los principios que guían a Grupo Carso y la Fundación Carlos Slim también orientan la vida y las decisiones del empresario, quien los comparte públicamente como base para el crecimiento financiero y personal.

  1. Una estructura organizacional simple y con pocos niveles jerárquicos permite que cualquier proyecto o emprendimiento tome decisiones de manera ágil y flexible.
  2. Operar con la mentalidad de una empresa pequeña, aunque se aspire a crecer, es una de las claves que distinguen a las grandes compañías. La austeridad, incluso en épocas de bonanza, fortalece a las organizaciones, evitando ajustes drásticos cuando llegan las crisis.
  3. La modernización y la mejora continua son parte de una disciplina constante. Mantenerse activos en el crecimiento, capacitación, calidad y simplificación de procesos incrementa la productividad y la competitividad, al tiempo que ayuda a reducir gastos y costos.
  4. Una empresa no debe limitarse a la visión de su propietario o administrador. Slim recalca la importancia de no conformarse con los logros alcanzados y evitar invertir en activos que no son productivos.
  5. El trabajo en equipo, con objetivos claros y las herramientas adecuadas, permite enfrentar cualquier reto.
  6. Reinvertir las utilidades en la propia empresa es esencial, ya que el dinero que sale tiende a perderse y no genera valor adicional.
  7. La creatividad no sólo impulsa los negocios, sino que también puede aplicarse para resolver problemáticas sociales.
  8. Mantener un optimismo firme y paciente genera resultados a largo plazo.
  9. Todos los momentos ofrecen oportunidades para quienes cuentan con los recursos necesarios.
  10. La convicción de que ‘’Nada es para siempre’’, y que sólo se pueden construir cosas en vida, refuerza la idea de que el empresario es un creador de riqueza que administra recursos de manera temporal, filosofía de la cual es partidario el egresado de la UNAM.

Carta a la juventud: los consejos de Carlos Slim para las nuevas generaciones

En 1994, Carlos Slim redactó un texto titulado Carta a la juventud, donde recopila consejos, proverbios y principios que, afirma, guían tanto su vida personal como la gestión de sus empresas.

Una versión de este documento, presentada en 2012, le permitió recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la George Washington University.

La versión más reciente de la Carta a la juventud se expresó en octubre de 2025, durante una entrevista con Oso Trava. Esta conversación está disponible en la plataforma YouTube y, en ella, el egresado de la UNAM retoma los lineamientos que considera fundamentales para el desarrollo profesional y personal de las nuevas generaciones.

En la entrevista, Slim afirmó: “Los valores y principios son los que se requieren en la vida”. A lo largo de su participación, subraya la importancia de vivir de acuerdo con valores como la sana autoestima.

Manos con billetes de 100 dólares y joyas en el volante de un coche de lujo. Mujer con gafas de sol en el espejo retrovisor. Calle de California con palmeras
“Las crisis son oportunidades para hacernos más fuertes”, sostiene Carlos Slim. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El empresario mexicano también indica que no obsesionarse con los errores, sino corregirlos y olvidarlos, le ha permitido evitar el pesimismo, ya que considera que este solo conduce a la mediocridad. “Cometer errores es humano y usual; traten de que sean errores menores. Trátenlos, corríjanlos y olvídenlos. No se obsesionen con los errores”, sostiene.

El fundador de Grupo Carso enfatizó que la generosidad y la actitud positiva son claves para el desarrollo financiero, personal y profesional. “Queda aroma en la mano que da rosas. No esperes recibir si no das”.

Para Carlos Slim, enfrentar las adversidades con determinación es indispensable. El ingeniero mexicano sostiene que “Las crisis son oportunidades para hacernos más fuertes” y que “La ocupación desplaza la preocupación”.

Afirma que abordar los problemas de manera directa permite superarlos. Recomienda aprender de los fracasos y tratar los éxitos como estímulos callados.

Temas Relacionados

Carlos SlimFundación Carlos Slimconsejoeducacion financieramexico-noticiasnewsroom mx

Más Noticias

Madre de Carolina Flores descarta conflicto con su yerno y exige justicia por feminicidio: “Él y yo sólo buscamos justicia”

Durante una marcha en Ensenada, la familia pidió avances en la investigación; la suegra señalada como responsable sigue prófuga

Madre de Carolina Flores descarta conflicto con su yerno y exige justicia por feminicidio: “Él y yo sólo buscamos justicia”

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 26 de abril al 2 de mayo de 2026

Guía breve con montos actualizados y claves para entender las variaciones regionales

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 26 de abril al 2 de mayo de 2026

Operativo en Tepito asegura 15 millones de pesos en mercancía pirata rumbo al Mundial 2026

El IMPI lanza campaña y operativos y ya aseguraron más de 81 mil piezas valuadas en 15 millones de pesos

Operativo en Tepito asegura 15 millones de pesos en mercancía pirata rumbo al Mundial 2026

Desaparecer en México: una crisis sin castigo ni respuesta institucional

El gobierno prioriza depurar registros sobre buscar personas, según expertos de Causa en Común

Desaparecer en México: una crisis sin castigo ni respuesta institucional

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

El especial tendrá como host a Juan Guarnizo, mientras que los comentaristas de la noche serán Ricardo Pérez y Slobotzky junto con Carlos “El Zar” Aguilar

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

Detienen a ocho policías municipales en Guanajuato por presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

Poncho de Nigris envía mensaje de apoyo a Karely Ruiz previo a su pelea en Supernova Génesis

DEPORTES

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil