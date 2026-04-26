El consejo del hombre más rico de México para hacer crecer tu dinero

El patrimonio de Slim creció más de 50% en un año, de acuerdo con Forbes México. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Carlos Slim Helú, ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundador de Grupo Carso y América Móvil, figura en 2026 como el hombre más rico de México, según Forbes México.

El empresario mexicano suma una fortuna estimada en 125 mil millones de dólares durante 2026, con compañías líderes en telecomunicaciones, de acuerdo con Forbes México.

Slim difunde los principios que guían tanto a Grupo Carso como a la Fundación Carlos Slim desde sus plataformas institucionales.

Estos lineamientos, señala la fundación, estructuran la gestión empresarial y las iniciativas filantrópicas del empresario, marcando su enfoque para hacer crecer el patrimonio y operar en el ámbito social.

Fundación Carlos Slim opera en México y América Latina desde 1986

La Fundación Carlos Slim tiene presencia en México y América Latina desde 1986. La organización busca fortalecer las habilidades y capacidades de personas de todas las edades para mejorar su calidad de vida y facilitar el acceso a mejores oportunidades laborales y económicas.

Este organismo sin fines de lucro busca el diseño de soluciones orientadas a fortalecer los servicios básicos que inciden en el bienestar humano.

Carlos Slim sostiene en una de sus entrevistas más recientes, realizada por Oso Trava, emprendedor y creador de contenido: “Hoy más que nunca hay que combatir la pobreza y la marginación. Por razones morales, éticas y de justicia social, pero también por tratarse de una necesidad económica el mejorar el nivel socioeconómico de la población”.

La Fundación Carlos Slim colabora con la iniciativa privada, instancias de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Los programas que implementa tienen como objetivo que más personas participen activamente en el desarrollo social y económico de sus comunidades.

La fundación también ofrece recursos para la formación de capital humano. A través de apoyos y becas, busca que los beneficiarios adquieran habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral y aumentar sus ingresos.

La Fundación Carlos Slim impulsa programas y becas para que jóvenes y adultos desarrollen habilidades que les permitan ingresar al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Principios de las empresas de Carlos Slim: consejos que brinda a las personas y con los que el hombre más rico de México hace crecer su dinero

Los principios que guían a Grupo Carso y la Fundación Carlos Slim también orientan la vida y las decisiones del empresario, quien los comparte públicamente como base para el crecimiento financiero y personal.

Una estructura organizacional simple y con pocos niveles jerárquicos permite que cualquier proyecto o emprendimiento tome decisiones de manera ágil y flexible. Operar con la mentalidad de una empresa pequeña , aunque se aspire a crecer, es una de las claves que distinguen a las grandes compañías. La austeridad, incluso en épocas de bonanza, fortalece a las organizaciones, evitando ajustes drásticos cuando llegan las crisis. La modernización y la mejora continua son parte de una disciplina constante. Mantenerse activos en el crecimiento, capacitación, calidad y simplificación de procesos incrementa la productividad y la competitividad, al tiempo que ayuda a reducir gastos y costos. Una empresa no debe limitarse a la visión de su propietario o administrador. Slim recalca la importancia de no conformarse con los logros alcanzados y evitar invertir en activos que no son productivos. El trabajo en equipo, con objetivos claros y las herramientas adecuadas, permite enfrentar cualquier reto. Reinvertir las utilidades en la propia empresa es esencial, ya que el dinero que sale tiende a perderse y no genera valor adicional. La creatividad no sólo impulsa los negocios, sino que también puede aplicarse para resolver problemáticas sociales. Mantener un optimismo firme y paciente genera resultados a largo plazo. Todos los momentos ofrecen oportunidades para quienes cuentan con los recursos necesarios. temporal, filosofía de la cual es partidario el egresado de la La convicción de que ‘’Nada es para siempre’’, y que sólo se pueden construir cosas en vida, refuerza la idea de que el empresario es un creador de riqueza que administra recursos de manera, filosofía de la cual es partidario el egresado de la UNAM

Carta a la juventud: los consejos de Carlos Slim para las nuevas generaciones

En 1994, Carlos Slim redactó un texto titulado Carta a la juventud, donde recopila consejos, proverbios y principios que, afirma, guían tanto su vida personal como la gestión de sus empresas.

Una versión de este documento, presentada en 2012, le permitió recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la George Washington University.

La versión más reciente de la Carta a la juventud se expresó en octubre de 2025, durante una entrevista con Oso Trava. Esta conversación está disponible en la plataforma YouTube y, en ella, el egresado de la UNAM retoma los lineamientos que considera fundamentales para el desarrollo profesional y personal de las nuevas generaciones.

En la entrevista, Slim afirmó: “Los valores y principios son los que se requieren en la vida”. A lo largo de su participación, subraya la importancia de vivir de acuerdo con valores como la sana autoestima.

“Las crisis son oportunidades para hacernos más fuertes”, sostiene Carlos Slim. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El empresario mexicano también indica que no obsesionarse con los errores, sino corregirlos y olvidarlos, le ha permitido evitar el pesimismo, ya que considera que este solo conduce a la mediocridad. “Cometer errores es humano y usual; traten de que sean errores menores. Trátenlos, corríjanlos y olvídenlos. No se obsesionen con los errores”, sostiene.

El fundador de Grupo Carso enfatizó que la generosidad y la actitud positiva son claves para el desarrollo financiero, personal y profesional. “Queda aroma en la mano que da rosas. No esperes recibir si no das”.

Para Carlos Slim, enfrentar las adversidades con determinación es indispensable. El ingeniero mexicano sostiene que “Las crisis son oportunidades para hacernos más fuertes” y que “La ocupación desplaza la preocupación”.

Afirma que abordar los problemas de manera directa permite superarlos. Recomienda aprender de los fracasos y tratar los éxitos como estímulos callados.