Infusión de diente de león y jengibre: remedio natural contra la hinchazón de piernas y tobillos

El consumo habitual de infusiones con diente de león, jengibre, cola de caballo y perejil ayuda a reducir la retención de líquidos y la hinchazón en extremidades inferiores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hinchazón en piernas y tobillos es un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo, especialmente durante épocas de calor o después de largos periodos en reposo. Diversos tés de hierbas, como el de diente de león, jengibre, cola de caballo y perejil, son usados por quienes buscan reducir la retención de líquidos y mejorar la sensación de pesadez. Este tipo de infusiones encuentra cada vez mayor presencia en la rutina diaria de quienes buscan alternativas naturales para el bienestar.

La combinación de plantas y raíces ayuda a eliminar líquidos

El té preparado con diente de león, jengibre, cola de caballo y perejil destaca por su efecto diurético. El diente de león contiene compuestos que estimulan la eliminación de agua a través de la orina. El jengibre es reconocido por su capacidad para favorecer la circulación sanguínea y la digestión. La cola de caballo aporta minerales como el potasio y el magnesio, que participan en el equilibrio de líquidos en el cuerpo. El perejil, por su parte, se ha usado tradicionalmente en infusiones para tratar edemas y molestias relacionadas con la acumulación de líquido.

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La mezcla de estas plantas favorece la eliminación de agua acumulada en el cuerpo y mejora la sensación de pesadez en piernas y tobillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La retención de líquidos provoca hinchazón, molestias y, en algunos casos, sensación de calor o cansancio en extremidades inferiores. Consumir regularmente este tipo de té puede contribuir a disminuir el volumen en piernas y tobillos.

En algunos casos, el consumo de estas hierbas forma parte de recomendaciones generales para quienes presentan problemas leves de retención de líquidos. La infusión puede formar parte de una dieta balanceada, siempre acompañada de hidratación adecuada y actividad física.

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Preparar este té en casa permite seleccionar ingredientes frescos y ajustar la cantidad de cada uno, según la tolerancia y el efecto deseado. Además, así se evita el consumo de conservadores o aditivos presentes en algunos productos industrializados. Esta práctica resulta conveniente para quienes siguen rutinas de salud específicas o para quienes desean experimentar con mezclas personalizadas. Sin embargo es importante consultar a su médico antes de tomarlo.

Además de su efecto diurético, esta combinación de plantas puede integrarse a rutinas de bienestar y acompañar una alimentación equilibrada.

Receta casera de té para la hinchazón de piernas y tobillos

Coloca medio litro de agua en una olla y calienta hasta que hierva. Añade una cucharada de diente de león seco, una rodaja de jengibre fresco, una cucharada de cola de caballo seca y una cucharada de hojas de perejil fresco. Reduce el fuego y deja hervir durante 10 minutos. Retira del fuego, deja reposar cinco minutos y cuela la infusión. Sirve caliente o fría, según prefieras. Se recomienda consumir una taza por la mañana y otra por la tarde.