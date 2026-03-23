Detienen a Ricardo “N”, integrante del grupo ACME, por presunta extorsión a comerciantes en el Edomex

El arresto fue realizado mediante una orden judicial. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Ricardo “N”, señalado como presunto integrante de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), por su posible participación en delitos de extorsión contra comerciantes en la entidad.

El informe de la FGJEM detalla que Ricardo “N” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta implicación en una serie de extorsiones en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido este 22 de marzo, el arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial, dentro de las acciones de la Operación Restitución, una estrategia dirigida a combatir la criminalidad organizada en la región y el despojo en la entidad.

Así habría sido la extorsión

Según las investigaciones preliminares, el 3 de septiembre de 2024, una de las víctimas se encontraba en su negocio cuando Ricardo “N”, junto con cuatro personas armadas, habría irrumpido en el lugar para exigir el pago de dinero a cambio de “protección” y permitirle operar su comercio.

Los agresores también le habrían dicho al comerciante que, si quería seguir trabajando en el lugar, tenía que unirse al grupo ACME y en caso de que no aceptara podrían tomar represalias en su contra.

La autoridad ministerial señala que, ante el temor de sufrir agresiones, la víctima entregó la cantidad solicitada. Días más tarde, Ricardo “N” habría regresado al establecimiento para exigir más dinero. Al negarse el comerciante, los agresores lo habrían golpeado y retirado del lugar.

Detención del presunto extorsionador

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”.

El operativo para su captura se efectuó en Tenango del Valle, donde fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, sin embargo, las autoridades no detallaron cuándo ocurrió.

De acuerdo con la FGJEM, el ahora detenido deberá permanecer bajo resguardo hasta que se defina su situación jurídica, conforme al proceso penal correspondiente.

El caso de Ricardo “N” se enmarca en las acciones de la Operación Restitución, una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para atender denuncias de extorsión y fortalecer la seguridad en municipios clave de la entidad. Según datos de la dependencia, la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna han resultado determinantes para identificar y capturar a objetivos prioritarios vinculados a estructuras delictivas.

Qué es la Operación Restitución

La Operación Restitución es una estrategia impulsada por la Fiscalía mexiquense, en coordinación con fuerzas federales y estatales, para combatir el despojo y la extorsión en la entidad.

Según autoridades, uno de los objetivos es es agilizar la recuperación del patrimonio de las víctimas, permitiendo que quienes acrediten la propiedad de sus inmuebles puedan recuperarlos sin necesidad de esperar un fallo judicial definitivo. Para lograrlo, la FGJEM estableció procedimientos que permiten la devolución inmediata de los bienes una vez que se demuestra la titularidad.

El operativo se realiza en coordinación federal. (FGJEM)

La operación se ha desplegado en municipios con altos índices de despojo y está respaldada por la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Además de la recuperación de inmuebles, el operativo ha derivado en la detención de personas identificadas como miembros de redes delictivas, muchas de ellas bajo la fachada de sindicatos o agrupaciones sociales, entre las cuales se encuentra La Chokiza, Los 300, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), el Sindicato 22 de octubre, Los Gastones, y recientemente con el caso de Ricardo “N”, el grupo ACME.