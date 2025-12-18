¿Aún no te pagan el aguinaldo 2025? Estas son las razones y qué hacer antes del 20 de diciembre

Conoce quiénes tienen derecho y cómo reclamar legalmente esta prestación obligatoria

El aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable para millones de trabajadores en México. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleadores están obligados a pagar esta prestación antes del 20 de diciembre, por un monto mínimo equivalente a 15 días de salario, o la parte proporcional si no se laboró todo el año.

Sin embargo, conforme avanza diciembre, persiste la duda entre trabajadores que aún no reciben este pago. Especialistas laborales señalan que no todos los retrasos implican un incumplimiento inmediato, aunque sí existen casos en los que el derecho puede exigirse legalmente.

Razones por las que aún no recibes tu aguinaldo

Fecha límite legal

La ley permite a los patrones realizar el pago en cualquier momento previo al 20 de diciembre. Algunas empresas lo depositan desde noviembre, mientras que otras esperan hasta la última semana permitida.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y equivale al menos a 15 días de salario, o la parte proporcional para quienes no laboraron todo el año

Tipo de contrato

No todas las personas que prestan servicios tienen derecho al aguinaldo. Este beneficio aplica únicamente para trabajadores con relación laboral subordinada. Quedan excluidos:

Personas que cobran por honorarios

Trabajadores freelance

Socios o accionistas de empresas

Servidores públicos eventuales sin nombramiento formal

Retrasos administrativos

Algunas compañías programan el pago con base en su flujo de efectivo o procesos internos, lo que puede provocar demoras cercanas a la fecha límite sin que ello constituya una falta legal.

Errores o incumplimiento del patrón

Cuando el aguinaldo no se paga en tiempo y forma, el patrón incurre en una violación a la LFT y puede ser sancionado por la autoridad laboral.

Qué hacer antes del 20 de diciembre

Antes de iniciar cualquier procedimiento legal, es recomendable seguir estos pasos:

Revisar el contrato laboral para confirmar si existe una relación subordinada.

Solicitar información directa al empleador sobre la fecha programada de pago.

Conservar documentación como recibos de nómina, contratos y comunicaciones.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría gratuita si el pago no se realiza en tiempo.

Una vez vencido el plazo del 20 de diciembre, el trabajador puede iniciar de inmediato el proceso de reclamación.

Comparativo de escenarios sobre el pago del aguinaldo

¿Qué pasa si no te pagan el aguinaldo?

Si el patrón no cumple con esta obligación, la ley contempla sanciones económicas y el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago correspondiente. La PROFEDET puede intervenir como instancia de orientación, conciliación o acompañamiento legal.

Si eres trabajador subordinado y no has recibido tu aguinaldo, tu empleador tiene como fecha límite el 20 de diciembre. Si el pago no llega, la ley respalda tu derecho a reclamarlo y existen instancias oficiales para hacerlo valer.