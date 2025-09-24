PRI despliega manta del “Cártel de Morena” en el Senado, acusan narcogobierno

Senadores del PRI despliegan manta en la que acusan a AMLO de encabezar el "Cártel de Morena". (Captura de pantalla)

Durante la sesión de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) colgaron en el recinto una manta en la que se puede leer: “El narco-gobierno que padece México. Integrantes del Cártel de Morena”.

En la manta desplegada se puede ver hasta arriba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “Andy” López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, Hernán Bermúdez Requena, Mario Delgado, Manuel Bartlett, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Rutilio Escandón y Cuitláhuac García.

A través de la cuenta oficial del PRI Nacional en la red social X, fue compartido un video corto exhibiendo la acción en el recinto, acompañado del siguiente mensaje: “México sufre el narcogobierno de Morena que hace pactos con cárteles, y genera redes de corrupción y complicidad desde Palacio Nacional hasta el Senado”.

PRI exhibe a políticos de Morena en el Senado de la República, acusan narcoestado. Crédito: @SenadoPRI

