Reaparece el ajolote del Altiplano en CDMX: encuentran cinco ejemplares en Lago Tláhuac-Xico

Actualmente está catalogado como una especie amenazada. (CONANP)

Una de las especies más emblemáticas de la Ciudad de México fue vista en vida silvestre, lo que significa una buena noticia dado que actualmente se encuentra en una situación de riesgo debido a los daños en su hábitat.

El Ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) es una de las especies de ajolotes endémicas de México. Este anfibio, a diferencia del famoso ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), habita principalmente en cuerpos de agua templados y fríos de las zonas altas del centro del país (el altiplano mexicano).

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Actualmente está catalogado como una especie amenazada. Sus poblaciones han disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat, la contaminación de los cuerpos de agua y la presión agrícola. Por ello, que hayan encontrado a cinco especies silvestres es una noticia para celebrar.

Avistan cinco ajolotes del Altiplano

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y brigadas comunitarias, apoyadas por el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), mantienen un monitoreo constante en los cuerpos de agua del Lago Tláhuac-Xico con el objetivo de registrar la diversidad biológica y documentar la presencia de especies prioritarias, como el ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci).

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Un Ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), una especie endémica de México, nada entre raíces y rocas en un cuerpo de agua templado del altiplano mexicano, mostrando su hábitat natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estas actividades de monitoreo, los investigadores Juan Daniel Aguilar Montes y Carlos Omar Becerra Soria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con personal del Área Natural Protegida (ANP), lograron observar en vida libre a cinco ejemplares de ajolote del Altiplano dentro de uno de los cuerpos de agua del ANP.

Esta especie es endémica de México y está catalogada como Sujeta a Protección Especial (Pr) conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. El hallazgo adquiere relevancia dado el descenso de las poblaciones de ajolotes en el país, situación provocada principalmente por la pérdida y fragmentación del hábitat, la contaminación de cuerpos de agua y la introducción de especies exóticas invasoras.

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Importancia ecológica del Lago Tláhuac-Xico y acciones de conservación

El Área de Protección de Recursos Naturales Lago Tláhuac-Xico fue decretada el 8 de enero de 2024 y abarca una superficie de 3,545.41 hectáreas en la demarcación territorial Tláhuac, Ciudad de México, y el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Este territorio constituye uno de los últimos humedales del centro del país, con vegetación acuática y subacuática característica de la Cuenca de México y sus zonas lacustres. Estos ecosistemas ofrecen microhábitats esenciales para la reproducción, refugio y alimentación de una amplia variedad de especies.

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La presencia del ajolote del Altiplano en el Lago Tláhuac-Xico aporta información fundamental sobre la resiliencia de la especie y subraya la importancia de reforzar el monitoreo biológico comunitario y la colaboración con el sector académico para la conservación y restauración de los ecosistemas lacustres.

La UNAM alertó por cifras alarmantes sobre la condición del ajolote en Xochimilco. Foto: (iStock)

El trabajo conjunto de brigadas comunitarias y personal técnico posibilita la identificación de zonas críticas para la protección de especies bajo riesgo y permite implementar estrategias efectivas para su resguardo.

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las brigadas comunitarias continuarán con el monitoreo y la búsqueda de la especie en otros cuerpos de agua del Área Natural Protegida, con el fin de fortalecer las acciones de conservación y garantizar la supervivencia del ajolote del Altiplano, símbolo de la biodiversidad endémica de México y de la riqueza ecológica de la Cuenca de México.