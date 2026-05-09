México

Avanza apoyo a afectados por suspensión de aerolínea Magnicharters, agencias de viajes podrán denunciar ante PROFECO

La dependencia instaló una mesa de coordinación con el sector turístico, hoteleros y aerolíneas para buscar alternativas

Guardar
Google icon
La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM
La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, tras la suspensión de operaciones de Magnicharters, mantiene contacto directo con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados para buscar soluciones que den continuidad a los servicios comprometidos.

En un comunicado detalló que se instaló una mesa de coordinación con representantes del sector turístico, cadenas hoteleras y aerolíneas comerciales para analizar alternativas viables y facilitar, dentro de lo posible, la reubicación de pasajeros en otras compañías sujetas a inventario y condiciones comerciales propias.

PUBLICIDAD

La dependencia precisó que las agencias de viajes pueden informar a sus clientes que el incumplimiento en los paquetes se debe a una decisión unilateral de la aerolínea, documentada ante la autoridad federal, y que ya cuentan con respaldo para presentar quejas y reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

En este sentido, precisó que las agencias de viajes que resulten afectadas pueden acercarse también a la PROFECO para recibir asesoría y presentar reclamaciones como intermediarias, siempre que documenten los contratos firmados con Magnicharters y los montos no recuperados derivados de la suspensión.

PUBLICIDAD

El comunicado destaca que las agencias de viajes, muchas de ellas micro y pequeñas empresas, son consideradas un pilar para la política turística nacional.

Por ello, la Sectur insistió en que mantiene comunicación permanente tanto con estas agencias como con la CONCANACO-SERVYTUR para apoyar su estabilidad.

Finalmente, agregó que para orientación directa sobre este caso, agencias y operadores pueden escribir al correo contacto@sectur.gob.mx.

¿Qué ocurrió con Magnivharters?

En diciembre de 2025, pasajeros de un vuelo Magnicharters con destino a Cancún vivieron momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando el piloto se encerró en la cabina y retrasó la salida del avión.

El capitán explicó a los pasajeros, por medio de un megáfono, que la aerolínea le debía más de cinco meses de salario y viáticos, además de denunciar despidos y malas condiciones laborales.

El piloto pidió comprensión y denunció públicamente las prácticas de la empresa, lo que generó molestia entre los viajeros y llevó a la cancelación del vuelo.

Las quejas por retrasos y cancelaciones en México pueden ser presentadas ante la Profeco, que ofrece asesoría y mecanismos de reclamación ante estas situaciones.

A inicios de abril de 2026, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió el certificado de operador aéreo de Magnicharters tras detectar problemas financieros y la cancelación unilateral de vuelos, especialmente en rutas como Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Mérida y Huatulco.

El 11 de abril, Magnicharters dejó de operar sin previo aviso, lo que dejó varados a cientos de pasajeros.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) advirtió que la aerolínea podría perder de forma definitiva su concesión si no acredita solvencia financiera y condiciones para operar con seguridad.

En total, más de 150 personas presentaron quejas ante Profeco, reportando paquetes de hasta 40mil pesos.

Los trabajadores y pilotos de la empresa denunciaron adeudos de hasta seis meses en viáticos y violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

La plantilla de Magnicharters suma cerca de mil empleados y opera con una flota de 12 aviones Boeing 737. La SICT, en coordinación con otras aerolíneas, implementó un plan emergente para trasladar a los pasajeros varados y asegurar su regreso seguro a sus destinos.

Temas Relacionados

MagnichartersSECTURTurismoSecretaría de TurismoProfecomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

La primera actriz mexicana preocupó a sus fanáticos luego de revelar su complicado estado de salud

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

ONU revisará situación de personas afrodescendientes en México, expertas visitarán tres estados

El grupo de expertos visitará cinco municipios de tres estados, del 11 al 20 de mayo de 2026

ONU revisará situación de personas afrodescendientes en México, expertas visitarán tres estados

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Los resultados de la rama femenil se sumaron a las tres medallas obtenidas previamente por el representativo mexicano de grecorromano

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

¿Por qué hay tanto sargazo en 2026? Expertos explican el fenómeno en Quintana Roo

Las autoridades han intensificado la instalación de barreras anticontaminación en coordinación con el sector hotelero

¿Por qué hay tanto sargazo en 2026? Expertos explican el fenómeno en Quintana Roo

Día de las Madres 2026: alertan por fraudes en compras en línea y dan recomendaciones para evitarlos

En paralelo, el C5 desplegó cuatro mil 697 cámaras en plazas y tiendas de la Ciudad de México para reforzar la seguridad el 10 de mayo

Día de las Madres 2026: alertan por fraudes en compras en línea y dan recomendaciones para evitarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

FGR logra vinculación a proceso contra tres integrantes de Los Mayos capturados en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México

Tigres llega golpeado a la vuelta ante Chivas: tres jugadores se quedan fuera

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Henry Martín responde a Pumas y revela qué pasó con Emilio Azcárraga antes del Clásico Capitalino