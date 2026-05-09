Avanza apoyo a afectados por suspensión de aerolínea Magnicharters, agencias de viajes podrán denunciar ante PROFECO

La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, tras la suspensión de operaciones de Magnicharters, mantiene contacto directo con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados para buscar soluciones que den continuidad a los servicios comprometidos.

En un comunicado detalló que se instaló una mesa de coordinación con representantes del sector turístico, cadenas hoteleras y aerolíneas comerciales para analizar alternativas viables y facilitar, dentro de lo posible, la reubicación de pasajeros en otras compañías sujetas a inventario y condiciones comerciales propias.

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La dependencia precisó que las agencias de viajes pueden informar a sus clientes que el incumplimiento en los paquetes se debe a una decisión unilateral de la aerolínea, documentada ante la autoridad federal, y que ya cuentan con respaldo para presentar quejas y reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

En este sentido, precisó que las agencias de viajes que resulten afectadas pueden acercarse también a la PROFECO para recibir asesoría y presentar reclamaciones como intermediarias, siempre que documenten los contratos firmados con Magnicharters y los montos no recuperados derivados de la suspensión.

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El comunicado destaca que las agencias de viajes, muchas de ellas micro y pequeñas empresas, son consideradas un pilar para la política turística nacional.

Por ello, la Sectur insistió en que mantiene comunicación permanente tanto con estas agencias como con la CONCANACO-SERVYTUR para apoyar su estabilidad.

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Finalmente, agregó que para orientación directa sobre este caso, agencias y operadores pueden escribir al correo contacto@sectur.gob.mx.

¿Qué ocurrió con Magnivharters?

En diciembre de 2025, pasajeros de un vuelo Magnicharters con destino a Cancún vivieron momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando el piloto se encerró en la cabina y retrasó la salida del avión.

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El capitán explicó a los pasajeros, por medio de un megáfono, que la aerolínea le debía más de cinco meses de salario y viáticos, además de denunciar despidos y malas condiciones laborales.

El piloto pidió comprensión y denunció públicamente las prácticas de la empresa, lo que generó molestia entre los viajeros y llevó a la cancelación del vuelo.

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Las quejas por retrasos y cancelaciones en México pueden ser presentadas ante la Profeco, que ofrece asesoría y mecanismos de reclamación ante estas situaciones.

A inicios de abril de 2026, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió el certificado de operador aéreo de Magnicharters tras detectar problemas financieros y la cancelación unilateral de vuelos, especialmente en rutas como Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Mérida y Huatulco.

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El 11 de abril, Magnicharters dejó de operar sin previo aviso, lo que dejó varados a cientos de pasajeros.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) advirtió que la aerolínea podría perder de forma definitiva su concesión si no acredita solvencia financiera y condiciones para operar con seguridad.

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En total, más de 150 personas presentaron quejas ante Profeco, reportando paquetes de hasta 40mil pesos.

Los trabajadores y pilotos de la empresa denunciaron adeudos de hasta seis meses en viáticos y violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

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La plantilla de Magnicharters suma cerca de mil empleados y opera con una flota de 12 aviones Boeing 737. La SICT, en coordinación con otras aerolíneas, implementó un plan emergente para trasladar a los pasajeros varados y asegurar su regreso seguro a sus destinos.