AFAC suspende certificado de operación a Magnicharters: SICT advierte revocación si no acredita solvencia

La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió el certificado de operador aéreo de Magnicharters tras la cancelación unilateral de sus vuelos y la detección de problemas de solvencia financiera, mientras la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita estabilidad económica y el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de forma segura.

El 11 de abril, Magnicharters suspendió todas sus operaciones programadas para las siguientes dos semanas, dejando varados a pasajeros principalmente en el aeropuerto de Cancún.

Tras los hechos, la autoridad aérea comunicó este 14 de abril que la suspensión del certificado es temporal, pero condicionada a que la empresa entregue un plan de recuperación y acredite la solvencia financiera requerida. De no lograrlo, la revocación definitiva implicaría el cese permanente de actividades comerciales.

SICT advierte revocación

CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

Desde enero de 2026, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a la empresa, en la que se identificaron hallazgos relacionados con la seguridad operacional y la situación financiera. En esa verificación “se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”.

El 11 de abril, al dejar de operar sin previo aviso, la autoridad determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo, argumentando que “ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional”.

La autoridad ha otorgado un plazo a Magnicharters para presentar un plan que atienda los hallazgos y garantice condiciones seguras para reanudar operaciones. “En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, se lee.

Suman más de 150 quejas

El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

El 11 de abril, 18 vuelos de la empresa fueron cancelados. Las rutas afectadas salían de Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Mérida y Huatulco, con los mismos destinos.

Por estos hechos, al menos 156 personas han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por incumplimiento de contratos con Magnicharters. Las quejas reportan paquetes con valores entre 30 mil y 40 mil pesos.

Los afectados acusan a la empresa de presunto fraude, ya que la aerolínea mantiene cerradas sus oficinas y módulos, lo que impide identificar y contactar a responsables legales.

Profeco informó que, por esta misma razón, no ha podido entregar oficialmente las quejas a Magnicharters.

En la víspera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia que la SICT acordó con otras aerolíneas el traslado de pasajeros varados y que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió personalmente a supervisar la atención a los afectados. La SICT mantuvo activo un plan emergente junto a aerolíneas y grupos aeroportuarios para asegurar el regreso seguro de los usuarios a sus destinos de origen.

Magnicharters está en crisis. (Infobae)

Trabajadores y pilotos de la empresa denunciaron adeudos en viáticos de hasta seis meses y violaciones a la Ley Federal del Trabajo. “Les hacemos de su conocimiento que la base de pilotos de la empresa, hemos suspendido nuestras asignaciones de vuelo por la falta de pago de nuestros viáticos, a lo cual adeuda 13 catorcenas. Nuestro compromiso con la empresa es continuar laborando y estamos en la mejor disposición de continuar con los vuelos una vez saldados los viáticos adeudados. Esta situación no tiene carácter sindical, político y/o cualquier otro manejo que se le puede realizar, todo esto ajeno a nuestros derechos laborales”, dijeron en un comunicado.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Ángel Domínguez, advirtió que en México han quebrado 25 aerolíneas en 30 años y señaló la urgencia de una supervisión más estricta. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores indicó que esta situación “se volvió una constante” y deja a empleados indefensos.

Magnicharters, fundada en 1994 por la familia Bojórquez, se enfocó en el turismo nacional y operaba vuelos chárter y paquetes completos a destinos de playa.

En los últimos 10 años, la aerolínea perdió el 79% de sus pasajeros, al pasar de un millón 16 mil 708 usuarios en 2015 a solo 208 mil 583 al cierre de 2025. La plantilla laboral llega a mil empleados y la flota está compuesta por 12 aviones Boeing 737.