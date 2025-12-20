AICM: pasajeros de avión con dirección a Cancún vivieron momentos de tensión por piloto que se encerró en cabina

Pasajeros de un avión que se dirigían a Cancún vieron retrasado su vuelo debido a que el piloto se encerró en la cabina en demanda por la falta de pago de la aerolínea. (REUTERS/Raquel Cunha)

La tarde de este viernes, 19 de diciembre de 2025, pasajeros que abordaron un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con dirección a Cancún, Quintana Roo, vieron retrasado su vuelo debido a un percance, aparentemente, se trataría de demandas laborales de trabajadores de la aerolínea Magnicharters.

Reportes indican que el piloto del vuelo 780 se encerró en la cabina

El vuelo de Magnicharters que debía partir hacia Cancún fue cancelado a consecuencia del incidente protagonizado por un piloto, pese a que los pasajeros ya estaban dentro del avión y en un inicio mostraron molestia por la situación, la inconformidad creció cuando comenzó el retraso y empezaron a exigir explicaciones.

En un video compartido por el periodista conocido como Nacho Lozano, se puede ver al piloto con un megáfono informando sobre los presuntos motivos que lo llevaron a encerrarse en la cabina de la aeronave:

“Llevo casi tres años en la aerolínea. Jamás he faltado un vuelo, jamás he faltado a nada y yo siempre, incluso mi superior lo sabe, o sea, siempre ha sido un tema de con los pasajeros. Una sonrisa, una cara de ustedes, no tiene límite”.

Aseguró que en la profesión que desempeña los trabajadores invierten mucho y haciendo visible un presunto “despido” como motivo de sus acciones, comentó: “Invertimos mucho en esta profesión para que un día digan: 'Bueno, ya vete’”.

Buscando la empatía de los pasajeros del vuelo, el piloto pidió que lo “entendieran” y “comprendieran” debido a su situación familiar, agregó que debido a las condiciones laborales no denuncian lo que sucede “por miedo”, ante quienes tomaban video del momento, advirtió: “Esto es como una denuncia pública, que vean la autoridad, que voy a hacer algo en la comandancia, me trataron mal, porque es una mafia tal cual, es una mafia tal cual”.

Información en desarrollo...