México

Cambia el calendario escolar 2025-2026: fechas clave del fin de clases y del último pago de Becas del Bienestar

La SEP propuso adelantar el cierre del ciclo escolar por el Mundial 2026 y las altas temperaturas, mientras beneficiarios de la Beca Rita Cetina esperan el último depósito del periodo

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La SEP propuso adelantar el cierre del ciclo escolar por el Mundial 2026 y las altas temperaturas, mientras beneficiarios de la Beca Rita Cetina esperan el último depósito del periodo
La SEP propuso adelantar el cierre del ciclo escolar por el Mundial 2026 y las altas temperaturas, mientras beneficiarios de la Beca Rita Cetina esperan el último depósito del periodo

La posible modificación al calendario escolar 2025-2026 ya comenzó a generar dudas entre millones de estudiantes, madres y padres de familia en México, especialmente por el impacto que podría tener en el cierre del ciclo escolar y en la entrega del último pago de las Beca Rita Cetina y Becas Benito Juárez.

La discusión comenzó luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciara un ajuste al calendario oficial para adelantar el fin de clases debido a las altas temperaturas y a la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la medida todavía no está definida y únicamente se trata de una propuesta presentada por autoridades educativas estatales y docentes durante una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

SEP propuso terminar clases el 5 de junio de 2026

De acuerdo con el anuncio realizado por la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el próximo 5 de junio de 2026, casi un mes antes de lo habitual.

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La propuesta también contempla cambios importantes en las actividades escolares y administrativas:

  • El Consejo Técnico Escolar (CTE) programado para el 29 de mayo se movería al 8 de junio.
  • Las labores administrativas concluirían el 12 de junio.
  • Del 17 al 28 de agosto se realizarían dos semanas de reforzamiento académico.
  • El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedaría establecido para el 31 de agosto.
Infografía con los cambios propuestos al calendario escolar 2025-2026 de la SEP, fechas de fin de clases y pago de la Beca Rita Cetina.
La SEP propuso adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial y altas temperaturas, mientras la presidenta Sheinbaum aclara que la medida aún no es oficial

Según explicó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, la propuesta busca proteger a las comunidades escolares ante las olas de calor previstas para junio y julio, además de facilitar la movilidad y organización durante el Mundial 2026.

Sheinbaum aclara que el calendario escolar aún no es oficial

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que todavía no existe un calendario definitivo y que la propuesta deberá analizarse cuidadosamente para evitar afectaciones académicas.

La mandataria subrayó que es importante garantizar que niñas, niños y adolescentes no pierdan clases, aunque reconoció que el Mundial de Futbol será un evento de gran relevancia para el país y para millones de aficionados.

“Todavía no está el calendario completo”, afirmó la presidenta, quien reiteró que la propuesta surgió de maestros y secretarios de Educación de diversas entidades del país.

Por ello, las fechas podrían modificarse nuevamente en las próximas semanas, una vez que la SEP publique la versión definitiva del calendario escolar.

Último pago de la Beca Rita Cetina llegaría en junio

Mientras se define el calendario escolar, familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina también permanecen atentas al último depósito correspondiente al ciclo 2025-2026.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas mantiene previsto que el último pago del actual periodo escolar se realice durante junio de 2026 y corresponda al bimestre mayo-junio.

El apoyo económico estándar es de mil 900 pesos por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra registrado en el mismo nivel educativo.

Las autoridades recordaron que durante mayo no habrá pagos, debido a que el depósito del bimestre marzo-abril ya fue entregado previamente en abril.

Asimismo, se reiteró que julio y agosto no contemplan depósitos regulares porque el programa opera únicamente durante 10 meses al año.

Infografía sobre los cambios propuestos al calendario escolar 2025-2026 de la SEP y el último pago de la Beca Rita Cetina, con fechas, montos y logos oficiales.
La SEP propone ajustar el calendario escolar 2025-2026, adelantando el fin de clases por el Mundial 2026 y el calor, mientras se define el último pago de la Beca Rita Cetina

Beneficiarios de primaria podrían recibir apoyo extra

Otro de los anuncios que ha generado expectativa es el relacionado con estudiantes de primaria recientemente incorporados a las Becas del Bienestar.

De acuerdo con información difundida por las autoridades educativas, algunos nuevos beneficiarios podrían recibir un apoyo adicional de hasta 2 mil 500 pesos en agosto de 2026 para la compra de útiles escolares y uniformes, siempre y cuando ya cuenten con la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Ante los posibles cambios en el calendario escolar y en las fechas de dispersión de apoyos, las autoridades recomendaron consultar únicamente canales oficiales de la SEP y del Gobierno de México para evitar información falsa o confusiones en redes sociales.

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