Niños de Corea del Sur enloquecen con ‘El Baile del Canguro’ y conquistan redes con su video viral

La canción de Fito Olivares volvió a ser tendencia gracias a un video grabado en una escuela de Corea del Sur.

Aunque el fenómeno comenzó hace más de un año en redes sociales, “El Baile del Canguro” continúa demostrando que sigue vigente en distintas partes del mundo. Ahora, un grupo de estudiantes de Corea del Sur se volvió viral tras aparecer bailando la popular canción de Fito Olivares dentro de una escuela.

El video comenzó a circular recientemente en plataformas como TikTok y X, donde rápidamente acumuló millones de reproducciones. En las imágenes se observa a varios jóvenes coreanos disfrutando de la música mexicana mientras realizan los característicos movimientos de la coreografía.

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El famoso ritmo mexicano volvió a conquistar redes sociales luego de que jóvenes coreanos aparecieran disfrutando la icónica canción en su escuela.

La escena sorprendió a miles de usuarios mexicanos, quienes reaccionaron con humor y orgullo al ver cómo una canción tan representativa de las fiestas en México continúa expandiéndose fuera del país.

“La IA viendo de lejos como México le sigue ganando”; “espera a que escuchen ” el gato volador”; “así nos veían de raro cuando bailábamos gangnam style”; “esperen cuando escuchen el Pasito Duranguense”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

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No es la primera vez que esta tendencia llega a Asia. En enero de 2025, Infobae México reportó otro caso similar protagonizado por estudiantes japoneses que se volvieron tendencia tras bailar la misma canción durante un festival escolar.

El Paso del Canguro ha logrado cruzar las fronteras de México, consolidándose como una tendencia global que ha dejado una huella importante en las plataformas sociale

Con el paso de los meses, el reto de “El Baile del Canguro” se ha mantenido vigente entre usuarios de distintas edades. Familias completas, parejas, grupos de amigos e incluso mascotas han aparecido en videos replicando la coreografía que se volvió un fenómeno internacional.

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La dinámica del baile consiste en realizar movimientos laterales y pequeños saltos coordinados siguiendo el ritmo de la canción, lo que ha provocado que miles de personas se sumen debido a lo sencillo y divertido de la rutina.

El contagioso baile del "Paso del Canguro" conquista a usuarios de todo el mundo, con videos que arrasan en plataformas como TikTok, destacando la conexión cultural a través del baile. Crédito: TikTok / lacalientemoclova & servioalvarez1987

Lo que comenzó como un juego entre usuarios mexicanos terminó cruzando fronteras hasta llegar a países como Japón y Corea del Sur, donde jóvenes asiáticos comenzaron a grabar sus propias versiones del famoso baile.

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Los videos compartidos en TikTok muestran a estudiantes disfrutando la música con entusiasmo mientras siguen la coreografía entre risas y aplausos de sus compañeros, situación que volvió a colocar a la canción en tendencia internacional.

Para muchos usuarios mexicanos, el éxito global de “El Baile del Canguro” demuestra nuevamente el alcance cultural que puede tener la música popular mexicana en plataformas digitales alrededor del mundo.

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