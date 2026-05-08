México

Claudia Sheinbaum pide no usar a México en elecciones de EEUU, acusa a la oposición de buscar afectar relación bilateral

Reiteró que a pesar de tener diferencias, tiene una buena relación con el país vecino

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Sheinbaum y Donald Trump
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a evitar que México sea utilizado como tema en las campañas electorales de Estados Unidos y acusó a sectores de la oposición mexicana de intentar afectar la relación bilateral a través de la difusión de acusaciones y rumores sin sustento.

En la conferencia de prensa del 8 de mayo, la mandataria subrayó que el gobierno federal mantiene una comunicación regular con el presidente Donald Trump y que ambos países han resuelto diferencias sin confrontación directa.

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“Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto. Tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá y también el tema comercial y muchos otros temas. Esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No estamos de acuerdo en todo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación”, señaló Sheinbaum.

Respecto a la reciente solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención y extradición de 10 ciudadanos mexicanos, incluido el gobernador con licencia Rocha Moya, Sheinbaum reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió formalmente exigiendo pruebas.

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“Relaciones Exteriores, con apoyo de la Fiscalía, respondió que se necesitaban más pruebas, que con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente. Fue una oficina del Departamento de Justicia”, puntualizó.

Oposición mexicana busca afectar relación bilateral

La mandataria denunció que actores políticos y comentaristas en México y en el extranjero han promovido mentiras y especulaciones con el objetivo de generar enfrentamientos entre ambos gobiernos.

“Parece como si los conductores estuvieran metidos en la reunión de seguridad, grabando las conversaciones e inventando, ¿no? Todo para qué, para buscar un enfrentamiento entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos”, expresó.

Señaló que la oposición ha viajado a Estados Unidos a hablar mal del país y a pedir la intervención de instancias extranjeras, actitud que calificó de “buscar una confrontación”.

Sheinbaum enfatizó que la postura de su gobierno es actuar “con cabeza fría”, pedir pruebas y respetar la ley, sin caer en provocaciones.

Defiende soberanía y rechaza injerencias

Insistió en que México no acepta injerencias externas y tampoco busca influir en los procesos políticos de otras naciones. “Así como ellos no quieren injerencia en las elecciones de México, tampoco queremos que usen a México para la elección de Estados Unidos. Pedimos siempre respeto, igual que ellos piden respeto”, afirmó.

Sobre las acusaciones de que los consulados mexicanos realizan actividades políticas en Estados Unidos, la presidenta fue enfática: “Los consulados, todos los cónsules deben respetar la política en Estados Unidos, no deben intervenir en la política de los Estados Unidos. Esa es la instrucción que tienen del secretario de Relaciones Exteriores y de la presidenta”.

Sheinbaum concluyó que la defensa de la soberanía y la dignidad nacional es irrenunciable, y que el diálogo y la solución de cualquier problema deben darse en un marco de respeto y responsabilidad mutua: “Con la dignidad que tiene el pueblo de México, la representante del pueblo, que es la presidenta, se presenta ante todas las naciones del mundo con mucha dignidad, pidiendo siempre respeto, pero buscando siempre que no haya confrontación, sino una buena relación y la solución de cualquier problema”.

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