Beca Rita Cetina 2026: este es el último día para entrega de tarjetas y bono de 2 mil 500 pesos

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 marca el inicio de una nueva fase para millones de familias mexicanas que dependen del apoyo escolar.

La distribución de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 se realizará de manera escalonada desde mayo hasta julio.

El proceso contempla que cada escuela publique su cronograma específico, por lo que el último día concreto dependerá del calendario interno de cada plantel o sede temporal del Bienestar.

No existe una fecha nacional única como “último día” para la entrega de las tarjetas; sin embargo, aquellos con apellido Z lo podrían recibir en el último viernes de julio.

Las autoridades han indicado que el proceso concluirá en julio, pero la fecha exacta varía según el plantel y la organización local.

La distribución de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 y el nuevo bono anual de 2,500 pesos por estudiante inician un proceso escalonado de mayo a agosto en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, es fundamental que los tutores consulten el anuncio oficial de la escuela donde estudia el beneficiario para conocer el día exacto asignado.

¿Cómo se decide el orden de entrega de tarjetas?

El Gobierno de México ha puesto en marcha un operativo escalonado que comenzará en mayo y se extenderá hasta julio, con el objetivo de que cada beneficiario reciba el plástico necesario para acceder a los fondos destinados a útiles y uniformes antes del arranque del siguiente ciclo lectivo.

Las autoridades han coordinado la entrega de tarjetas a través de visitas directas a planteles y módulos temporales del Bienestar.

Cada escuela comunicará un calendario propio, detallando el día y la hora para que los tutores acudan a recoger la tarjeta, utilizando en la mayoría de los casos el orden alfabético del apellido.

Para recibir el plástico, las familias deberán presentar una identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

¿Quiénes reciben el bono de 2 mil 500?

Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)

El nuevo bono anual de 2.500 pesos por estudiante representa el cambio más relevante dentro de la estructura de apoyos.

Este monto, que se depositará en agosto, busca aliviar el gasto que implica el regreso a clases, siempre y cuando la familia cuente ya con la tarjeta activa del Banco del Bienestar.

Así, el beneficio se suma al esquema anterior, que contempla pagos bimestrales para primaria y preescolar.

Quienes ya formaban parte del padrón y tienen hijos en los niveles iniciales seguirán recibiendo 1.900 pesos cada dos meses.

En el caso de secundaria, el monto se mantiene, pero se ofrece un incentivo adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en ese nivel educativo. Los pagos se distribuyen en cinco bimestres, excluyendo las vacaciones de verano.

¿Cuándo empieza el pago de beca Rita Cetina?

En cuanto a la dispersión de fondos de otros programas sociales, como la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, los depósitos correspondientes a los primeros dos bimestres del año se están entregando entre el 15 y el 24 de abril.

En este lapso, los estudiantes reciben los depósitos acumulados de enero a abril, según el calendario nacional de pagos.