Gobierno de México prohíbe la pesca de camarón en el Golfo de México y el Caribe

La veda de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe busca proteger la población de las especies. EFE/Antonio Lacerda

El Golfo de México y Mar Caribe entraron a partir de este 4 de mayo bajo veda para la pesca de camarón en todas sus especies, como respuesta a la disminución poblacional registrada en los últimos ciclos y con el objetivo de asegurar su recuperación y conservación en la región

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) publicada este 4 de mayo, la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación obliga a pescadores, comercializadores y cualquier parte involucrada a suspender toda actividad extractiva durante los plazos establecidos por especie y zona.

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El acuerdo publicado fija restricciones para siete estados y zonas específicas

El acuerdo oficial establece que la veda para camarón en Tamaulipas y Veracruz se mantendrá hasta agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado especificó que, en las zonas marinas comprendidas entre la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas y la desembocadura del río Coatzacoalcos en Veracruz, la captura de camarón queda prohibida desde las 00:00 horas del 1 de mayo hasta las 24:00 horas del 15 de agosto de 2026.

En la franja costera frente a Campeche y Tabasco, la veda para el camarón siete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) está vigente hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2026.

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Para la zona marina de Campeche y Tabasco y los caladeros de Contoy en Quintana Roo, la prohibición se extiende entre el 1 de junio y el 1 de octubre de 2026.

En los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco, la veda aplica del 1 de mayo al 30 de septiembre. Desde Tamaulipas hasta el río Coatzacoalcos en Veracruz, la restricción es del 30 de mayo hasta las 18:00 horas del 14 de julio.

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Se mantiene la veda permanente en aguas marinas federales del Golfo y el Caribe mexicano, en la franja de 0 a 20 millas náuticas frente a Isla Aguada (Campeche) hasta los límites con Belice, incluyendo lagunas y zonas costeras de Yucatán y excluyendo episodios de apertura puntual en Contoy, Quintana Roo.

El sustento científico y el propósito de la veda

Conapesca exige inventarios oficiales y la Guía de Pesca para transportar camarón procedente de áreas bajo veda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La decisión de establecer la veda respondió a la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS). El diagnóstico del organismo concluye que se requiere suspender la captura para “proteger la población de camarón en el Golfo de México y Mar Caribe”.

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Conapesca instruyó a quienes cuenten con existencias de camarón en estado fresco o conservado a presentar un inventario oficial utilizando el formato CONAPESCA-01-069, disponible en su sitio web y a entregarlo en la oficina más cercana. Para trasladar el crustáceo desde las zonas bajo veda, es obligatorio portar la Guía de Pesca oficial.

La autoridad advirtió que toda persona que incumpla la veda será sujeta a las sanciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras disposiciones aplicables.

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Beneficios a la salud de comer camarón

El selenio presente en el camarón cumple una función antioxidante clave y puede reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. EFE/Alejandro Zepeda/Archivo

Los camarones concentran nutrientes que pueden incidir favorablemente en la salud del organismo, gracias a su aporte de proteínas, minerales esenciales y antioxidantes. Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el consumo adecuado de este marisco puede estimular la reparación de tejidos y contribuir a funciones metabólicas fundamentales, siempre que se mantenga bajo vigilancia médica y dentro de una dieta equilibrada.

Entre los minerales que contienen los camarones están hierro, magnesio, fósforo y zinc en mayores proporciones. Estos resultan necesarios para el funcionamiento celular óptimo. Además, el selenio, presente en el crustáceo, actúa como antioxidante y protege a las células de la acción de radicales libres.

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