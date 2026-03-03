México

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Entre los detenidos por agentes de seguridad estatales y del Marina hay un hombre de origen colombiano

Las tres personas capturadas (SSP
Las autoridades de Puebla informaron la detención de dos hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en actividades de cobro de piso en el mercado de Morelos y quienes, según reportes periodísticos, serían integrantes de la Familia Michoacana.

El arresto de las personas identificadas como Ervin James N. de 29 años y de origen colombiano, Alfredo Frank N. de 24 años y Ana Paola N. de 24 años, fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla el 1 de marzo, mientras que los informes sobre su posible vinculación con el grupo delictivo fueron compartidas un día después.

Cabe destacar que los sujetos capturados presuntamente se dedicaban a la distribución de narcóticos, según destaca el reporte de las autoridades.

Los indicios asegurados (SSP Puebla)
Fue en la colonia Vista Hermosa que las tres personas fueron capturadas, además, en el sitio había envoltorios con posible droga (de la cual no fue detallada su tipo y peso), así como dinero en efectivo, cartuchos útiles, un arma de fuego corta y un vehículo con placas de circulación de Chihuahua.

“El operativo para la detención de los probables responsables, derivó de diversas llamadas a la línea de emergencias 9-1-1 y 089 en las que se advertía sobre actividades ilícitas”, es parte del informe de las autoridades.

Las acciones que resultaron en la captura de los tres individuos estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad estatal y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Las imágenes compartidas por la agencia de seguridad muestra a los tres capturados, así como los indicios incautados.

(SSP Puebla)
Hallazgo de restos humanos

Mientras que el pasado 11 de febrero fue informado el hallazgo de restos óseos humanos luego de dos cateos en el mercado Morelos.

En dicha ocasión la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó sobre las acciones realizadas en instalaciones del mercado Morelos, específicamente en la calle 48. En una primera revisión, los agentes de seguridad hallaron un par de motocicletas con reporte de robo vigente.

Mientras que en un segundo cateo fue que los elementos de seguridad encontraron restos humanos, sin embargo, no fue detallado el número de los mismos.

Por su parte, el pasado 18 de febrero fue anunciada la detención de Cristóbal “N”, se trata de un presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Morelos.

El sujeto capturado (Gobierno de
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

“Esta persona es identificada como líder delincuencial en el municipio de Emiliano Zapata. FGE Morelos continúa con los actos de investigación correspondientes, ya que tiene antecedentes de cometer actos de extorsión agravada como presunto líder de Familia Michoacana en la localidad de Tetecalita”, comentó el funcionario.

