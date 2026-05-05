México

Maru Campos conmemora soberanía de México en medio de señalamientos por caso de agentes de la CIA

La funcionaria reconoció a las Fuerzas Armadas mexicanas por su disciplina y lealtad

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(Crédito; X@MaruCampos_G)
(Crédito; X@MaruCampos_G)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, participó en la conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla de Puebla. Desde sus cuentas oficiales en redes sociales compartió fotografías del evento con un mensaje: “Un momento histórico que nos recuerda el valor, la unidad y el amor por México”.

Campos Galván expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas “por su entrega, disciplina y lealtad, fundamentales para la seguridad y la soberanía de nuestro país”. La participación de la mandataria se dio en el contexto de la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en Puebla, hecho histórico ocurrido en 1864, cuando el general Ignacio Zaragoza, junto con casi 5 mil soldados, defendió el territorio mexicano ante las tropas francesas lideradas por el comandante Charles de Lorencez.

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La conmemoración de la Batalla de Puebla es importante para el pueblo de México, ya que históricamente representa la victoria del ejército mexicano frente a una fuerza extranjera.

En una fecha cargada de simbolismo nacional, la funcionaria reafirma el compromiso estatal con la defensa y el orgullo mexicano sin ceder ante presiones externas | (Crédito: X)
En una fecha cargada de simbolismo nacional, la funcionaria reafirma el compromiso estatal con la defensa y el orgullo mexicano sin ceder ante presiones externas | (Crédito: X)

La funcionaria también manifestó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por “su entrega, disciplina y lealtad, fundamentales para la seguridad y la soberanía de nuestro país”. Debido al contexto de la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en Puebla, hecho ocurrido en 1864, el general Ignacio Zaragoza, junto con casi cinco mil soldados, defendió el territorio mexicano de las tropas francesas lideradas por el comandante Charles de Lorencez.

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Cabe destacar que la conmemoración de la Batalla de Puebla representa para el pueblo de México una victoria del ejército mexicano ante un ejército extranjero por sus intentos de injerencismo.

El aniversario de la victoria mexicana frente a la intervención francesa coincide este año con una coyuntura política marcada por la relación entre México y Estados Unidos. En las últimas semanas, se reportó la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua.

El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)
El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)

El operativo se realizó sin autorización de instancias federales, lo que colocó al gobierno estatal bajo escrutinio público por una posible violación constitucional al colaborar con autoridades extranjeras. En respuesta, la gobernadora de Chihuahua anunció la creación de una Unidad de Investigaciones Especializadas para esclarecer lo ocurrido y presentar resultados ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se negó a comparecer ante el Senado de la República, quien la llamó a dar explicaciones del operativo.

Sin embargo, Maru Campos ha sido respaldada por el partido en el que milita, PAN, así como por el PRI, quienes señalan que Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no realizan acciones contra el narcotráfico y apelan a que Estados Unidos “ayude a México” con el tema de seguridad.

Sheinbaum advierte a la oposición: “La presidenta de México no se arrodilla ante potencias extranjeras”

La presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a sus detractores y al gobierno de Estados Unidos en el marco del 164 de la batalla de Puebla; señaló que aquellos que buscan la intervención extranjera y que piensen en que la presidenta se “arrodilla” están destinados a la derrota.

Este video muestra a Claudia Sheinbaum Pardo pronunciando un discurso oficial. La mandataria se dirige a la audiencia desde un podio con un micrófono, acompañada por logos de Gobierno de México e Infobae. Su intervención se enmarca en la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, abordando temas de soberanía nacional y la relación con Estados Unidos y la oposición. Las imágenes presentan subtítulos con fragmentos de su discurso. Es una cobertura de evento político.

Sheinbaum recordó que la historia de México se ha forjado en la defensa de la independencia y la soberanía frente a invasiones y traiciones internas. Afirmó que ningún país tiene autoridad para imponer condiciones a México y llama a tomar como ejemplo el respeto mutuo que existió entre Juárez y Lincoln.

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