México

Mujer se vuelve viral tras ser atropellada en Tepito, CDMX por no fijarse al caminar junto a un camión

El video muestra cómo avanzaba pegada a la unidad sin notar el peligro a su lado

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Las imágenes muestran a peatones obligados a caminar sobre la vía.
Las imágenes muestran a peatones obligados a caminar sobre la vía.

Una escena captada a nivel de calle en la zona de Tepito, en la Ciudad de México, evidenció nuevamente los riesgos que enfrentan los peatones en áreas donde las banquetas están ocupadas por comercio informal.

En el video, grabado desde un ángulo cercano a un camión de transporte, se observa cómo las personas caminan prácticamente pegadas a la unidad en movimiento, sin espacio seguro para transitar.

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La grabación muestra a varios peatones avanzando sobre el arroyo vehicular, obligados a compartir el paso con un camión que circula a escasos centímetros. La falta de espacio en la acera —presuntamente invadida por puestos— deja a los transeúntes expuestos a cualquier maniobra del conductor.

La cercanía entre personas y vehículos evidenció condiciones peligrosas.
La cercanía entre personas y vehículos evidenció condiciones peligrosas.

Este contexto derivó en un accidente que rápidamente se viralizó. Una mujer que caminaba por la misma zona fue impactada por una unidad de carga, quedando tendida sobre el pavimento. Testigos señalaron que la saturación de la vía peatonal obliga constantemente a las personas a bajar a la calle, aumentando el riesgo de este tipo de incidentes.

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El ángulo del video resulta clave para entender la peligrosidad de la situación: la cámara, ubicada a la altura del costado del camión, deja ver la mínima distancia entre el vehículo y las personas. Esta cercanía refleja las condiciones en las que se mueven diariamente cientos de peatones en ese punto de la ciudad.

Tras la difusión del material, que superó millones de reproducciones, usuarios en redes sociales reaccionaron con opiniones divididas. Algunos señalaron la falta de precaución de la mujer, mientras que otros responsabilizaron directamente a la ocupación de banquetas.

Entre los comentarios destacan: “las pantunflas salieron del chat”; “También la doña no se fija que no mame”; “El problema de que las banquetas estén invadidas”; “no tiene idea la suerte que tuvo de caer hacia ese lado”.

El ángulo del video muestra el riesgo extremo por falta de espacio en banquetas.

El caso ha reavivado la discusión sobre el uso del espacio público en zonas con alta actividad comercial, donde peatones y vehículos conviven en condiciones limitadas. Especialistas han advertido que la invasión de banquetas no solo afecta la movilidad, sino que también incrementa el riesgo de accidentes.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la mujer. Sin embargo, el incidente se ha convertido en un ejemplo claro de los peligros cotidianos en zonas donde la infraestructura peatonal es insuficiente o está obstruida.

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