México

Mariana Seoane destapa por qué nunca fue protagonista en telenovelas

La actriz expone decisiones del pasado que influyeron en su carrera y revela cómo la industria ha evolucionado con los años

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Mariana Seoane revela en un podcast las razones por las que no logró consolidarse como protagonista en telenovelas mexicanas. - (Instagram: @programahoy)

La actriz y cantante Mariana Seoane encendió la conversación al revelar en el podcast con Melo Montoya la razón por la que nunca logró consolidarse como protagonista en telenovelas, pese a su trayectoria en televisión.

Durante la charla, la intérprete fue directa al hablar de los criterios que dominaban la industria en sus inicios. “Siento que por mi fuerza, mi temperamento y mi carácter siempre me perfilaron hacia allá y la verdad es que lo hago muy bien”, declaró, al referirse a los papeles de villana que marcaron su carrera.

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Sus palabras dejaron ver un panorama distinto al que se percibía en pantalla, donde el talento no siempre definía las oportunidades. La también cantante señaló que, en aquella época, existían limitaciones claras para quienes no encajaban en el molde tradicional de protagonista.

Un perfil que marcó su destino en la pantalla

La actriz y cantante destaca que su personalidad fuerte y temperamento la encasillaron en papeles de villana durante el auge de las telenovelas. - (Foto: TVyNovelas)
La actriz y cantante destaca que su personalidad fuerte y temperamento la encasillaron en papeles de villana durante el auge de las telenovelas. - (Foto: TVyNovelas)

En la entrevista, Mariana Seoane explicó que el estilo de las telenovelas era rígido, con personajes muy definidos. “De por sí la telenovela es muy radical… la buena es muy buena y la mala es malísima”, afirmó, al describir el esquema narrativo.

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Esa estructura influyó directamente en su carrera, ya que su personalidad fue asociada con personajes intensos. Aunque reconoció que dominaba ese tipo de roles, también cuestionó la falta de oportunidades para explorar otros perfiles.

“Me parecía como súper gacho que en lugar de buscar a las que teníamos la fuerza… ponían a la buena a hacerla de mala”, expresó, evidenciando su inconformidad con las decisiones de casting de aquel momento.

Una industria que ha cambiado con el tiempo

(Foto Instagram: @laseoaneoficial)
Seoane señala que los moldes tradicionales y rígidos de personajes limitaron las oportunidades para explorar distintos perfiles en la industria televisiva. - (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

La actriz contextualizó sus declaraciones al recordar que inició su carrera en la década de los noventa, cuando la industria tenía menos apertura. Según explicó, el encasillamiento era una práctica común que limitaba el crecimiento de muchos intérpretes.

Con el paso de los años, considera que el panorama ha evolucionado. “Ahora siento que hay más apertura… eso ha cambiado totalmente”, dijo, reconociendo que las nuevas producciones ofrecen mayor diversidad en los personajes.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversas telenovelas y proyectos musicales, consolidando una carrera constante. Sin embargo, sus declaraciones revelan un aspecto poco conocido sobre las decisiones detrás de cámaras que influyeron en su camino profesional.

Trayectoria y vigencia en el espectáculo

Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)
El testimonio de Seoane incentiva un debate sobre los cambios en la industria y la influencia de las decisiones detrás de cámaras en la trayectoria de los actores. - Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

Más allá de esta revelación, Mariana Seoane mantiene una presencia activa tanto en la actuación como en la música, donde ha construido una identidad propia.

Su carrera incluye participaciones en telenovelas, series y proyectos musicales que la han mantenido vigente en el entretenimiento. Además, ha colaborado con distintos artistas y desarrollado un estilo reconocido dentro del género tropical.

Hoy, su testimonio abre una conversación sobre cómo han cambiado las reglas del medio y cómo ciertas decisiones marcaron a toda una generación de actores.

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