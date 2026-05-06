¿A qué hora y dónde BTS podría salir a saludar a el ARMY mexicano hoy miércoles 6 de mayo del 2026? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El grupo surcoreano BTS prepara un saludo especial para el ARMY mexicano este miércoles 6 de mayo de 2026, desde uno de los balcones secundarios del Palacio Nacional en Ciudad de México, alrededor de las 17:00 horas.

Esta actividad coincide con su visita previa a los conciertos programados, y forma parte de un gesto de amistad cultural entre México y Corea del Sur, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en La Mañanera del Pueblo.

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La presencia de BTS en Palacio Nacional ocurre un día antes del primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para el 7, 9 y 10 de mayo.

Las autoridades esperan una concentración considerable de seguidores en el Zócalo, por lo que han solicitado a los asistentes tomar precauciones y anticipar su llegada.

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Sheinbaum confirma saludo desde el balcón y agradece a Corea del Sur

El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

Durante la conferencia matutina de este 6 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sostendrá una breve reunión con los integrantes de BTS la tarde del mismo día.

Detalló que la visita se realiza como parte de la gira internacional “ARIRANG” y señaló: “Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita”, dijo Sheinbaum.

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La mandataria recordó haber escrito una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar más conciertos de la agrupación en México, ante la alta demanda entre jóvenes mexicanos.

“Le dije que estaban muy tristes las y los jóvenes porque son muy pocos conciertos y quieren que hayan más”, mencionó. Posteriormente, el gobierno coreano respondió mostrando disposición para facilitar el contacto con los productores del grupo.

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Sheinbaum aseguró que, como parte de la visita, “van a estar a las 5 de la tarde, podemos abrirles un balcón a un lado de Palacio Nacional para que los saluden, porque es algo bonito, y además de amistad entre Corea y México”.

Agregó su agradecimiento al presidente surcoreano y al grupo por realizar estas actividades durante su estadía en la capital.

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Claudia Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional. ( Jovani Perez - Infobae México)

Expectativa masiva y derrama económica por BTS en CDMX

La llegada de BTS a la Ciudad de México genera una alta expectativa económica y social. Los tres conciertos en el Estadio GNP Seguros atraerán a miles de asistentes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la derrama económica estimada por estos eventos asciende a 1,861 millones de pesos.

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La venta de boletos representa la mayor parte, con 1,529 millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera superará los 294 millones. El gasto en alimentos y servicios beneficiará a restaurantes, bares y comercios cercanos, con una proyección de 37 millones de pesos.

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que estos espectáculos internacionales contribuyen a la reactivación de sectores comerciales y de servicios, y posicionan a la ciudad como un referente cultural global.

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Recomendaciones para el ARMY mexicano

La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la convocatoria en el Zócalo capitalino, las autoridades han pedido a los seguidores de BTS tomar medidas de seguridad y prever la alta concentración de personas en la zona. Se espera que la experiencia sea positiva, por lo que se reforzará la seguridad y la movilidad en las inmediaciones del Palacio Nacional.

El saludo desde el balcón no sustituye a los conciertos formales, pero representa una oportunidad especial de convivencia entre la agrupación y sus fanáticos mexicanos, en el marco de los lazos culturales entre ambos países.

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