México

Cuáles son los 9 estados donde se escuchará la alerta sísmica en el celular durante el Simulacro Nacional 2026

Autoridades activarán la alerta sísmica en celulares y altavoces este miércoles 6 de mayo, como parte de un simulacro nacional que simulará un sismo de 8.2 grados

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Un mapa de México en tonos neutros con ondas sísmicas desde Guerrero. En primer plano, una mano sostiene un teléfono con alerta "SIMULACRO".
La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 6 de mayo, la alerta sísmica sonará en celulares de nueve estados como parte del Simulacro Nacional 2026. Autoridades federales y estatales activarán el sistema de alertamiento masivo en punto de las 11:00 horas, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y evaluar la reacción de millones de personas ante un desastre de gran magnitud.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil impulsa este ejercicio con la hipótesis de un sismo de 8.2 grados de magnitud, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a 18 kilómetros de profundidad.

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Esta hipótesis técnica considera una falla inversa de ángulo bajo en la brecha sísmica de Guerrero, zona donde no se han presentado grandes terremotos de empuje de subducción desde 1911. El simulacro busca que la población practique los protocolos de emergencia y se familiarice con el sonido en todas las modalidades disponibles.

Dos sismógrafos registran ondas sísmicas rojas con el mapa de México y el Ángel de la Independencia al fondo, rodeados de bosque y una carretera.
Ilustración de dos sismógrafos registrando actividad sísmica con el mapa de México y el Ángel de la Independencia de fondo, simbolizando las alertas diarias de sismo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la noche previa al simulacro, más de 24 mil 500 inmuebles de la Ciudad de México se encontraban inscritos en la plataforma oficial. En la Ciudad de México, el ejercicio involucra la activación de 13 mil 998 altavoces del C5 y la emisión de la alerta sísmica a través de medios de comunicación y teléfonos celulares mediante el sistema de alertamiento masivo. No se requiere conexión a internet y el mensaje lleva la clave “SIMULACRO” para evitar confusión entre la población.

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¿En dónde sonará la alerta sísmica en celulares?

La alerta sísmica se escuchará de manera simultánea en estados como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Michoacán.

Entre los municipios destacados están San Marcos, Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri en Guerrero; Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta en Michoacán; así como localidades de Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas con cobertura del sistema de alertamiento.

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El sistema prevé que la percepción del sismo hipotético será distinta según la región. Para este simulacro, la intensidad estimada en las principales ciudades y zonas participantes es la siguiente:

  • Acapulco: extrema
  • Petatlán: muy alta
  • Zihuatanejo, Chilpancingo: severa
  • Ciudad de México: muy fuerte/severa
  • Cuernavaca, Morelia: fuerte
  • Puebla: moderada

El ejercicio permite a autoridades y ciudadanos evaluar la reacción ante un escenario de riesgo real y ajustar los protocolos de emergencia de acuerdo con la magnitud prevista en cada zona.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Úrzua Venegas, precisó que el simulacro permitirá validar el despliegue territorial, la operación de los sistemas de alerta y la coordinación entre autoridades.

El proceso de activación sigue los protocolos técnicos: la alerta se emite por sismos de más de 5 grados de magnitud a menos de 200 kilómetros; de 5.5 grados a menos de 350 kilómetros; o de 6 grados o más sin importar la distancia. El mensaje de prueba enviado a los celulares lleva la palabra clave “SIMULACRO” y no requiere datos móviles ni wifi para recibirse.

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