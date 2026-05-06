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¿Cuántas finales de la CONCACAF Champions Cup ha jugado Tigres?

Los felinos buscan su segundo trofeo en la historia dentro de la competencia continental, donde fueron campeones en 2020

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Los felinos buscan su segundo trofeo en la historia dentro de la competencia continental, donde fueron campeones en 2020. (EFE/Miguel Sierra)
Los felinos buscan su segundo trofeo en la historia dentro de la competencia continental, donde fueron campeones en 2020. (EFE/Miguel Sierra)

Los Tigres de la UANL sellaron su clasificación a la final de la CONCACAF Champions Cup este martes tras vencer a Nashville en casa por marcador de 1-0 y esperan rival, el cual saldrá del vencedor entre Toluca y LAFC.

A lo largo de su historia, el cuadro felino ha disputado cuatro finales del certamen, donde solamente ha podido ganar en una ocasión, mientras que ha caído en las otras tres oportunidades.

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Finales de Tigres en CONCACAF

André-Pierre Gignac (Foto: Twitter/ @TheChampions)
André-Pierre Gignac (Foto: Twitter/ @TheChampions)

Ni en sus mejores años bajo el mando de Ricardo “El Tuca” Ferretti, Tigres fue un equipo que se caracterizó por tener éxito en el panorama continental, donde solamente ha podido ganar en una ocasión.

Sin embargo, buscan cambiar la historia con un DT que ya sabe lo que se jugar varias finales de la Liga Mx en cancha como lo es Guido Pizarro.

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A continuación, te presentamos aquellas finales que ha jugado el conjunto felino:

2016 Tigres vs. América

Tigres disputa su primera final en CONCACAF ante América. Después de perder en la ida en el Estadio Universitario por 2-0, tenían una losa sumamente complicada de levantar y finalmente cayeron nuevamente en el Estadio Azteca.

2017 Tigres vs. Pachuca

Por segundo torneo consecutivo, Tigres llegó a la final pero nuevamente se les negó el título tras recibir un gol sobre los últimos minutos de los Tuzos.

2019 Tigres vs. Monterrey

El Clásico Regio vivió un nuevo capítulo pero ahora con una final continental, donde los Rayados vencieron a los felinos.

2020 Tigres vs. Los Angeles FC

La gloria finalmente llegó para los Tigres en 2020 cuando a pesar de que LAFC se adelantó en el marcador, vino la remontada del cuadro mexicano con goles de Hugo Ayala y André-Pierre Gignac para obtener el título y clasificarse al Mundial de Clubes, donde llegaron hasta la final y estuvieron cerca de vencer al Bayern Múnich.

El cuadro regiomontano buscará su segundo título en CONCACAF y con ello obtener el boleto a la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Dónde será la final de la CONCACAF Champions Cup 2026

Tigres se enfrentará a Toluca o LAFC en la final. (REUTERS/Daniel Becerril)
Tigres se enfrentará a Toluca o LAFC en la final. (REUTERS/Daniel Becerril)

Para que la Final de la CONCACAF Champions Cup 2026 se juegue en el Estadio Universitario, el LAFC debe eliminar al Toluca por goles de visitante.

El otro escenario favorable es que el equipo estadounidense avance en tiempo extra o penales.

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