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Jugadores de Sudáfrica que debe tener en cuenta la Selección Mexicana rumbo al partido inaugural del Mundial 2026

El combinado azteca y los “Bafana Bafana” serán los encargados de inaugurar la próxima justa mundialista

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La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

Una generación que combina experiencia, orden táctico y juventud impulsa a la Selección de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Hugo Broos busca clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo, con futbolistas que atraviesan un gran momento tanto en África como en Europa.

La selección sudafricana volverá a competir en un Mundial luego de varios años de no hacerlo. Los Bafana Bafana son uno de los invitados a la máxima justa mundialista y estarán en la primera fase compartiendo el grupo A con México, Corea del Sur y Chequia.

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Jugadores de Sudáfrica destacados de cara a la Copa del Mundo

Sudáfrica destaca por contar con futbolistas clave como Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Lyle Foster y Percy Tau, así como con la irrupción de Relebohile Mofokeng. Este grupo mezcla liderazgo, talento y proyección, lo que fortalece las aspiraciones del equipo sudafricano de cara a la próxima justa mundialista.

Entre los principales protagonistas de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026 figuran:

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  • Ronwen Williams (arquero, capitán, Mamelodi Sundowns)
  • Teboho Mokoena (mediocampista)
  • Lyle Foster (delantero del Burnley)
  • Percy Tau (atacante experimentado, actualmente en Vietnam)
  • Siyabonga Ngezana (central del FCSB de Rumania)
  • Relebohile Mofokeng (atacante del Orlando Pirates, 21 años)

La experiencia y el talento se complementan con figuras como Percy Tau, atacante experimentado que ha jugado en Brighton, Anderlecht y Al Ahly, y que actualmente milita en Vietnam. Tau aporta creatividad, desequilibrio y liderazgo gracias a su recorrido internacional.

Sudáfrica, rival de México, se instalará en Pachuca, Hidalgo, durante el Mundial 2026 (X/ @Tuzos)
Sudáfrica, rival de México, se instalará en Pachuca, Hidalgo, durante el Mundial 2026 (X/ @Tuzos)

El plantel suma frescura con Relebohile Mofokeng, considerado el jugador revelación rumbo al Mundial. Atacante del Orlando Pirates, ha llamado la atención por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para romper líneas defensivas. Con apenas 21 años, es visto como una de las mayores promesas del fútbol sudafricano y Hugo Broos confía en su proyección para el torneo.

Camino de los “Bafana Bafana” rumbo al Mundial 2026?

Los sudafricanos consiguieron el pase a su cuarta fase final de una Copa del Mundo tras finalizar en la primera posición del grupo C en la clasificación de la CAF. El equipo sumó cinco victorias, tres empates y dos derrotas en una campaña llena de obstáculos.

Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)
Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)

La clasificación se decidió en la última jornada, cuando los sudafricanos, que llegaban en el segundo puesto, recibieron a Ruanda y aseguraron un triunfo por 3-0. Durante el proceso, el combinado se midió ante rivales destacados del continente como Nigeria y la emergente Benín. En ese momento, todas las expectativas estaban puestas en el encuentro entre Nigeria ,tercera del grupo, y Benín, que ocupaba el primer lugar.

El resultado final de 4-0 a favor de Nigeria permitió a Sudáfrica escalar a la cima de la tabla y obtener su clasificación al Mundial.

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