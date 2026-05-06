Jugadores de Sudáfrica que debe tener en cuenta la Selección Mexicana rumbo al partido inaugural del Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

Una generación que combina experiencia, orden táctico y juventud impulsa a la Selección de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Hugo Broos busca clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo, con futbolistas que atraviesan un gran momento tanto en África como en Europa.

La selección sudafricana volverá a competir en un Mundial luego de varios años de no hacerlo. Los Bafana Bafana son uno de los invitados a la máxima justa mundialista y estarán en la primera fase compartiendo el grupo A con México, Corea del Sur y Chequia.

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Jugadores de Sudáfrica destacados de cara a la Copa del Mundo

Sudáfrica destaca por contar con futbolistas clave como Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Lyle Foster y Percy Tau, así como con la irrupción de Relebohile Mofokeng. Este grupo mezcla liderazgo, talento y proyección, lo que fortalece las aspiraciones del equipo sudafricano de cara a la próxima justa mundialista.

Entre los principales protagonistas de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026 figuran:

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Ronwen Williams (arquero, capitán, Mamelodi Sundowns)

(arquero, capitán, Mamelodi Sundowns) Teboho Mokoena (mediocampista)

(mediocampista) Lyle Foster (delantero del Burnley)

(delantero del Burnley) Percy Tau (atacante experimentado, actualmente en Vietnam)

(atacante experimentado, actualmente en Vietnam) Siyabonga Ngezana (central del FCSB de Rumania)

(central del FCSB de Rumania) Relebohile Mofokeng (atacante del Orlando Pirates, 21 años)

La experiencia y el talento se complementan con figuras como Percy Tau, atacante experimentado que ha jugado en Brighton, Anderlecht y Al Ahly, y que actualmente milita en Vietnam. Tau aporta creatividad, desequilibrio y liderazgo gracias a su recorrido internacional.

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Sudáfrica, rival de México, se instalará en Pachuca, Hidalgo, durante el Mundial 2026 (X/ @Tuzos)

El plantel suma frescura con Relebohile Mofokeng, considerado el jugador revelación rumbo al Mundial. Atacante del Orlando Pirates, ha llamado la atención por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para romper líneas defensivas. Con apenas 21 años, es visto como una de las mayores promesas del fútbol sudafricano y Hugo Broos confía en su proyección para el torneo.

Camino de los “Bafana Bafana” rumbo al Mundial 2026?

Los sudafricanos consiguieron el pase a su cuarta fase final de una Copa del Mundo tras finalizar en la primera posición del grupo C en la clasificación de la CAF. El equipo sumó cinco victorias, tres empates y dos derrotas en una campaña llena de obstáculos.

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Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)

La clasificación se decidió en la última jornada, cuando los sudafricanos, que llegaban en el segundo puesto, recibieron a Ruanda y aseguraron un triunfo por 3-0. Durante el proceso, el combinado se midió ante rivales destacados del continente como Nigeria y la emergente Benín. En ese momento, todas las expectativas estaban puestas en el encuentro entre Nigeria ,tercera del grupo, y Benín, que ocupaba el primer lugar.

El resultado final de 4-0 a favor de Nigeria permitió a Sudáfrica escalar a la cima de la tabla y obtener su clasificación al Mundial.

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