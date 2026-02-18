México

Sonó la alerta sísmica: así se vivió el simulacro del 18 de febrero en CDMX y Edomex

Bajo una hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro en Oaxaca, se realizó un protocolo preventivo conjunto para fortalecer la cultura de protección civil

Guardar
Foto: Especial
Foto: Especial

La mañana de este miércoles 18 de febrero, la alerta sísmica se activó puntualmente a las 11:00 horas como parte del simulacro regional realizado en la Ciudad de México y el Estado de México, un ejercicio preventivo que movilizó a miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes que participaron en protocolos de evacuación y repliegue.

Fueron activados 13 mil 900 altavoces, además del alertamiento por telefonía celular. El sonido emitido por altavoces del sistema de aviso, coordinado por el SASMEX, marcó el inicio de la práctica, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de protección civil y medir tiempos de respuesta ante un eventual sismo real.

Participación ciudadana y tiempos de evacuación

Autoridades reportaron que el simulacro se desarrolló sin incidentes mayores y con una amplia participación de dependencias públicas, empresas y escuelas. Brigadas internas guiaron a las personas hacia puntos de reunión previamente establecidos, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron monitoreos para garantizar el orden vial y peatonal.

En edificios gubernamentales y corporativos, los tiempos de evacuación oscilaron entre dos y cuatro minutos, parámetros considerados adecuados por especialistas en gestión de riesgos, quienes destacaron la importancia de practicar estos ejercicios con regularidad.

Autoridades destacan importancia del simulacro

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló previamente que este tipo de actividades permiten evaluar protocolos, detectar fallas y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía. También recordó que la prevención sísmica es fundamental en zonas con alta actividad tectónica como el centro del país.

Alerta sísmica cambia leyenda

El sonido de la alerta sísmica en CDMX y Edomex durante los simulacros tiene el propósito de familiarizar a la población con el tono oficial, para que pueda reaccionar de inmediato en caso de emergencia real. Especialistas subrayan que reconocer el sonido reduce el pánico y acelera la evacuación.

Autoridades reiteraron el llamado a mantener actualizados los planes familiares y laborales de protección civil, ubicar rutas de salida y puntos seguros, así como participar en todos los simulacros de sismo que se convoquen a lo largo del año, ya que la práctica constante puede salvar vidas.

Calendario de simulacros 2026

El pasado 16 de febrero, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó sobre las fechas y horarios de los próximos simulacros a nivel nacional, además de los cambios para la alerta sísmica en el celular que se tienen planeados.

  • Miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas – Primer simulacro nacional del año, conmemorando el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.
  • Sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas – Segundo simulacro nacional, el primero que se realiza en sábado para evaluar protocolos en jornadas no laborales.

Velázquez Alzúa destacó que la alerta sísmica sonora y vía telefonía celular se activará igualmente en estos simulacros con el fin de fortalecer la preparación de la ciudadanía ante posibles sismos.

Temas Relacionados

Simulacro Nacionalsimulacro2026CDMXEdomexalerta sísmicaProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Simulacro en CDMX y Edomex 2026: cambió el mensaje de “alerta presidencial”

La alerta siguió activa sin el mensaje, en atención a la solicitud previa de Claudia Sheinbaum

Simulacro en CDMX y Edomex

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

La secuela protagonizada por el creador digital y la reconocida actriz se encuentra en el top 3 del ranking nacional con cifras destacadas

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Té con efecto ‘quema grasa’: las opciones para desinflamar el vientre abultado y perder peso por la mañana

Tres infusiones naturales destacan entre las estrategias recomendadas para quienes buscan obtener estos beneficios

Té con efecto ‘quema grasa’:

Sheinbaum presumió aumento en la recaudación de impuestos; aseguró que si hubiera corrupción no se lograría

La mandataria señaló que los impuestos no han aumentado y que este es un logro en el combate a la corrupción

Sheinbaum presumió aumento en la

Alerta sísmica por simulacro en CDMX 2026 desata ola de divertidos memes en redes

El primer ejercicio del año sorprendió a algunos capitalinos que no estaban informados y provocó reacciones virales en redes sociales

Alerta sísmica por simulacro en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

DEPORTES

Gina Holguín regresa al periodismo

Gina Holguín regresa al periodismo deportivo y confirma que fue vetada de la televisión mexicana

Liga Mexicana de Sóftbol entrega premios a lo mejor de la temporada 2025

¿Quinto partido? Estas son las exigencias de la FMF para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cambia de casa? José Ramón Fernández presenta su nuevo programa: ‘Ruta Mundialista’

Televisora mexicana se suma a las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol