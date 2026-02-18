Sonó la alerta sísmica: así se vivió el simulacro del 18 de febrero en CDMX y Edomex

Foto: Especial

La mañana de este miércoles 18 de febrero, la alerta sísmica se activó puntualmente a las 11:00 horas como parte del simulacro regional realizado en la Ciudad de México y el Estado de México, un ejercicio preventivo que movilizó a miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes que participaron en protocolos de evacuación y repliegue.

Fueron activados 13 mil 900 altavoces, además del alertamiento por telefonía celular. El sonido emitido por altavoces del sistema de aviso, coordinado por el SASMEX, marcó el inicio de la práctica, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de protección civil y medir tiempos de respuesta ante un eventual sismo real.

Participación ciudadana y tiempos de evacuación

Autoridades reportaron que el simulacro se desarrolló sin incidentes mayores y con una amplia participación de dependencias públicas, empresas y escuelas. Brigadas internas guiaron a las personas hacia puntos de reunión previamente establecidos, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron monitoreos para garantizar el orden vial y peatonal.

En edificios gubernamentales y corporativos, los tiempos de evacuación oscilaron entre dos y cuatro minutos, parámetros considerados adecuados por especialistas en gestión de riesgos, quienes destacaron la importancia de practicar estos ejercicios con regularidad.

Autoridades destacan importancia del simulacro

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló previamente que este tipo de actividades permiten evaluar protocolos, detectar fallas y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía. También recordó que la prevención sísmica es fundamental en zonas con alta actividad tectónica como el centro del país.

Alerta sísmica cambia leyenda

El sonido de la alerta sísmica en CDMX y Edomex durante los simulacros tiene el propósito de familiarizar a la población con el tono oficial, para que pueda reaccionar de inmediato en caso de emergencia real. Especialistas subrayan que reconocer el sonido reduce el pánico y acelera la evacuación.

Autoridades reiteraron el llamado a mantener actualizados los planes familiares y laborales de protección civil, ubicar rutas de salida y puntos seguros, así como participar en todos los simulacros de sismo que se convoquen a lo largo del año, ya que la práctica constante puede salvar vidas.

Calendario de simulacros 2026

El pasado 16 de febrero, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó sobre las fechas y horarios de los próximos simulacros a nivel nacional, además de los cambios para la alerta sísmica en el celular que se tienen planeados.

Miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas – Primer simulacro nacional del año, conmemorando el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil .

Sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas – Segundo simulacro nacional, el primero que se realiza en sábado para evaluar protocolos en jornadas no laborales.

Velázquez Alzúa destacó que la alerta sísmica sonora y vía telefonía celular se activará igualmente en estos simulacros con el fin de fortalecer la preparación de la ciudadanía ante posibles sismos.