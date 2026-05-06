México

Senador de Michoacán Carlos Bautista Tafolla emite denuncia formal por “difusión de información falsa” y ofrece disculpa pública a la prensa

El legislador reconoció que utilizó lenguaje ofensivo contra medios tras críticas por uso de recursos públicos; colectivos de periodistas señalaron que sus expresiones generan un entorno de riesgo para el gremio

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El senador anunció que presentó "una denuncia con pruebas contra quienes deciden mentirle a la gente". (Crédito: facebook: Carlos Alejandro Bautista Tafolla | imagen intervenida con IA)
El senador anunció que presentó "una denuncia con pruebas contra quienes deciden mentirle a la gente". (Crédito: facebook: Carlos Alejandro Bautista Tafolla | imagen intervenida con IA)

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, senador independiente de Michoacán e integrante del Movimiento del Sombrero, emitió una denuncia formal por la difusión de información falsa y ofreció una disculpa pública a la prensa tras las declaraciones que realizó el pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El posicionamiento del legislador se produjo luego de que organizaciones de periodistas cuestionaran sus expresiones, al considerar que contribuyen a un ambiente de hostilidad hacia el gremio. La Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) y el colectivo #NiUnoMás Michoacán señalaron que este tipo de mensajes, emitidos desde una posición de poder, pueden afectar el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a acceder a información.

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La controversia se originó durante un evento del Movimiento del Sombrero realizado en el centro de Morelia, donde Bautista Tafolla reaccionó a cuestionamientos sobre el uso de bienes del Congreso local.

La controversia se originó durante un evento del Movimiento del Sombrero realizado en el centro de Morelia, donde Bautista Tafolla fue cuestionado por el uso de bienes del Congreso local. En respuesta, el entonces diputado lanzó insultos contra medios de comunicación y los acusó de no cuestionar otros gastos políticos, lo que quedó registrado en video y provocó la reacción de organizaciones de periodistas.

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Tras hacerse públicas sus declaraciones, las organizaciones exigieron una disculpa formal y advirtieron que el uso de insultos y descalificaciones desde cargos públicos alimenta la confrontación y puede traducirse en riesgos para periodistas. También señalaron que ningún actor político está por encima del respeto institucional ni del trato digno hacia los medios de comunicación.

Reconoce lenguaje ofensivo

En respuesta, Bautista Tafolla reconoció que utilizó un lenguaje inadecuado y admitió que sus comentarios incluyeron de forma generalizada a periodistas y medios que ejercen su labor de manera profesional. Sostuvo que respeta a quienes informan con responsabilidad, incluso cuando sus contenidos son críticos hacia su figura pública.

“Al hablar de la pseudo prensa, terminé metiendo también a periodistas y medios que sí hacen su trabajo con responsabilidad. Y eso no es justo. A la prensa que informa, aunque critique… mi respeto. A la prensa que pone límites y actúa con ética… mi reconocimiento.

Pero también lo digo claro: no todo el que se dice prensa ejerce periodismo", expresó en facebook.

El senador planteó una distinción entre el ejercicio periodístico y lo que calificó como prácticas de desinformación, al afirmar que existen actores que difunden información falsa con fines de golpeteo político. Precisó que sus señalamientos estaban dirigidos a esas conductas y no al gremio en su conjunto.

“Pruebas contra la información falsa<b>"</b>

En ese contexto, informó que presentó una denuncia formal acompañada de pruebas contra quienes considera responsables de difundir información falsa. Subrayó que esta acción no busca censura, sino señalar prácticas que, desde su perspectiva, afectan el debate público.

Hay quienes viven de la mentira, del golpeteo y de desinformar. Y la libertad de expresión jamás debe usarse para calumniar. Por eso presenté una denuncia formal, con pruebas, contra quienes han decidido mentirle a la gente. No es censura. Es responsabilidad. Respeto total a la prensa seria. Firmeza absoluta contra la mentira", finalizó.

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