Mohamed enciende la semifinal de la Concachampions tras ‘espionaje’ del LAFC

El argentino se mostró confiado con la visita que harán a Los Ángeles. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, respondió con ironía tras enterarse de que Marc Dos Santos, entrenador del LAFC, buscó consejos entre el San Diego FC y el LA Galaxy —dos equipos que recibieron goleadas del Toluca en la presente edición de la Concacaf Champions Cup— antes del partido de vuelta de las Semifinales en el estadio Nemesio Diez.

El enfrentamiento entre los diablos y el LAFC por un pase a la final de la Concacaf Champions Cup suma un ingrediente extra: Dos Santos consultó a los cuerpos técnicos de los rivales anteriores de Toluca, ambos superados con marcadores abultados en sus series ante el equipo mexicano.

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El dato resalta el dominio reciente de Toluca sobre los clubes estadounidenses y alimenta la expectativa para el duelo definitivo, pero que parece no preocupar al cuerpo técnico del equipo choricero.

El equipo mexiquense buscará su pase a la final de visitante. (Credit: William Navarro-Imagn Images)

El ‘espionaje’ al Diablo

Marc Dos Santos aseguró que preparó el partido reuniendo información de dos equipos que ya enfrentaron a los Diablos Rojos. “Obtuvimos mucha información. Llamé a gente en San Diego, Galaxy. Hicimos mucha tarea, pero nunca habíamos experimentado en el estadio (Nemesio Diez la altura)”, explicó el estratega.

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Al conocer estos comentarios, Mohamed reaccionó con sarcasmo: “Que les pida los consejos a ellos (San Diego FC y Galaxy), como hicieron, nos vendría muy bien. Si les pide los consejos a ellos, estamos bien nosotros. Fueron 4 a cada uno”. Esta referencia apunta directamente a las dos goleadas que los Diablos Rojos propinaron en las fases previas: un 4-0 sobre San Diego FC y un 4-2 frente a Galaxy.

Mohamed también abordó el tema de las ausencias y bajas en su plantilla, admitiendo que las lesiones y expulsiones han reducido la intensidad del Toluca en la Liga MX. “Mañana (vamos) con lo mejor que tengamos y pensando que puede llegar a ser un partido largo. Creo que hemos sido muy claros nosotros con los objetivos que nos planteamos en el año. A raíz de las lesiones, no hemos podido mantener esa intensidad en la Liga, como la hemos mantenido acá. Creo que las lesiones y las expulsiones han mermado mucho en el tema de las rotaciones. Pero, bueno, mañana llegamos con todo, con casi un equipo completo, y esperemos hacer un gran partido”.

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El técnico no está preocupado por las referencias de otros técnicos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

LAFC quiere eliminar al campeón mexicano

El camino del Toluca en la Concacaf Champions Cup se ha caracterizado por triunfos contundentes sobre equipos estadounidenses. En la Vuelta de Octavos de Final, el equipo logró un marcador de 4-0 ante San Diego FC. En la Ida de los Cuartos de Final, Toluca se impuso por 4-2 sobre el LA Galaxy. Estos resultados han afianzado la imagen de los Diablos Rojos como uno de los rivales más peligrosos para los clubes de la MLS.

El LAFC ahora busca romper esa tendencia y acceder a la final. El propio Dos Santos reconoció la dificultad adicional de jugar en la altitud del estadio Nemesio Diez, que podría influir en el desempeño de sus jugadores.

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