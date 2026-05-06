México

Caso Segalmex: TFJA ordena a René Gavira y exfuncionarios resarcir 261 millones de pesos

La resolución del TFJA se suma a las investigaciones penales en curso por uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector público

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La resolución del TFJA se suma a las investigaciones penales en curso por uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector público. (X/@Ruben_Cortes)
La resolución del TFJA se suma a las investigaciones penales en curso por uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector público. (X/@Ruben_Cortes)

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió sancionar a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), junto con otros dos exfuncionarios, por incurrir en abuso de funciones durante su gestión.

La sentencia incluye una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y la obligación de resarcir un daño patrimonial superior a los 261 millones de pesos.

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TFJA sanciona a exfuncionarios de Segalmex por contratos irregulares

La resolución fue emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA, tras acreditar que los exservidores públicos autorizaron contratos para la supuesta adquisición de granos básicos sin que existiera evidencia de la entrega de los productos.

El nuevo titular de la dependencia tiene antecedentes con el partido de Morena.
La sanción del TFJA marca un paso en la rendición de cuentas dentro de uno de los casos de corrupción más graves del país. (Facebook/Dr. José Ramón Amieva Gálvez - Maps )

Además de Gavira Segreste, también fueron sancionados Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.

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Los magistrados determinaron que las compras realizadas en 2019 no cumplían con los requisitos legales, ya que no se acreditó una situación de emergencia que justificara adjudicaciones directas.

Irregularidades en compras de maíz y frijol durante 2019

De acuerdo con la investigación, las adquisiciones de maíz y frijol se realizaron bajo el argumento de atender un supuesto desabasto en tiendas comunitarias; sin embargo, dicha condición no fue comprobada.

México-maíz transgénico
La AMIS destaca la importancia del seguro como herramienta clave para proteger el patrimonio ante riesgos inesperados. FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Esto derivó en la firma de contratos sin sustento legal ni evidencia de cumplimiento, lo que generó un daño económico a Segalmex.

Como consecuencia, el tribunal ordenó el pago de una indemnización conjunta por 261 millones 211 mil 579 pesos.

René Gavira enfrenta múltiples procesos penales por corrupción

Paralelamente a la sanción administrativa, Gavira Segreste enfrenta al menos siete procesos penales por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones.

Desde diciembre de 2023, el exfuncionario permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

rené Gavira Segreste detenido por el desfalco millonario en Segalmex
El caso de René Gavira Segreste se ha convertido en uno de los más relevantes dentro de las investigaciones sobre Segalmex. Foto: Facebook/René Gavira Segreste

Las investigaciones en su contra contemplan diversos esquemas de presuntos desvíos de recursos públicos que, en conjunto, superan los 2 mil 639 millones de pesos.

Segalmex: uno de los mayores escándalos de corrupción reciente

El caso Segalmex se ha consolidado como uno de los mayores escándalos de corrupción en México en años recientes. Auditorías federales han estimado un daño patrimonial superior a los 15 mil millones de pesos, derivado de prácticas como contratos simulados, pagos por productos no entregados y operaciones con empresas fantasma.

A pesar de que decenas de exfuncionarios han sido investigados y algunos detenidos, el exdirector general del organismo, Ignacio Ovalle, no ha enfrentado cargos penales hasta el momento.

Segalmex fue creada en 2019 con el objetivo de garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles, especialmente para sectores vulnerables.

Segalmex
Segalmex nació con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos a precios accesibles. (Foto: Archivo)

Sin embargo, tras las irregularidades detectadas, el gobierno federal optó por desmantelar su estructura y transferir sus funciones a un nuevo esquema institucional.

Claves del caso Segalmex y las investigaciones en curso

Entre los elementos más relevantes que han marcado este caso se encuentran:

  • Daño patrimonial estimado en más de 15 mil millones de pesos detectado por auditorías federales
  • Más de 150 denuncias presentadas por posibles actos de corrupción
  • Al menos 25 exfuncionarios vinculados a proceso penal
  • Siete causas penales abiertas contra René Gavira
  • Contratos con empresas fantasma y pagos por servicios no realizados
  • Reestructuración del organismo y creación de un nuevo modelo de distribución alimentaria

La resolución del TFJA representa un avance en el ámbito administrativo; sin embargo, las investigaciones penales continúan en curso y podrían derivar en nuevas sanciones contra los involucrados.

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