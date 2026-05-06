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Los mejores ejercicios libres para principiantes en el gimnasio y la importancia de hacerlos

Es importante que si estás entrenando fuerza priorices estos movimientos por encima de las máquinas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lagartijas, ejercicio libre clave para fortalecer tu cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar una rutina en el gimnasio puede resultar abrumador ante tantas opciones de aparatos y ejercicios.

Los ejercicios libres, realizados sin máquinas y con el propio peso corporal o mancuernas, son ideales para principiantes porque permiten trabajar varios músculos al mismo tiempo y aprender la técnica correcta desde el inicio.

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Empezar con movimientos básicos ayuda a construir fuerza, flexibilidad y coordinación, necesarios para avanzar a ejercicios más complejos.

Practicar ejercicios libres facilita la adaptación del cuerpo y reduce el riesgo de lesiones, ya que se pueden ajustar a diferentes niveles de condición física. Además, no requieren equipo especializado, lo que permite replicarlos fuera del gimnasio si es necesario. Aprender a ejecutar estos movimientos forma la base para progresar y aprovechar al máximo el entrenamiento.

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Sentadillas, lagartijas y desplantes: la base de todo programa

Mujer con top deportivo gris y leggings negros realiza una sentadilla con barra en un gimnasio. Se ven espejos y equipo de entrenamiento al fondo.
Sentadilla, uno de los ejercicios clave que tienes que tener sí o sí en tu rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios libres más recomendados para principiantes son sencillos, efectivos y fáciles de aprender:

  • Sentadillas: Trabajan piernas y glúteos, mejoran el equilibrio y la postura.
  • Lagartijas (push-ups): Fortalecen pecho, brazos y hombros, además de activar el core.
  • Desplantes (lunges): Ayudan a desarrollar fuerza y estabilidad en las piernas.
  • Planchas: Mejoran la fuerza del core, la resistencia y la alineación corporal.
  • Remo con mancuernas: Fortalece la espalda y los brazos, corrige la postura.

Iniciar con 2 o 3 series de 10 a 15 repeticiones de cada ejercicio es suficiente para principiantes.

Beneficios de los ejercicios libres para el desarrollo físico

Ilustración acuarela de una mujer mayor sonriente, de pelo gris con una cinta, vestida con camiseta blanca, flexionando el bíceps derecho.
Todos estos ejercicios tienen un impacto positivo en la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los movimientos libres ofrecen ventajas que impactan tanto en el corto como en el largo plazo:

  • Activan varios grupos musculares al mismo tiempo, mejorando la coordinación.
  • Permiten ajustar la dificultad agregando peso o modificando la postura.
  • Mejoran la flexibilidad, la movilidad y la capacidad de respuesta del cuerpo.
  • Desarrollan fuerza funcional, útil para actividades diarias como cargar, empujar o levantar objetos.
  • Favorecen la quema de calorías y ayudan al control del peso corporal.

Estos ejercicios también contribuyen a prevenir desequilibrios musculares y lesiones comunes en quienes solo usan máquinas.

Importancia de la técnica y la progresión en principiantes

Hombre sudoroso con camiseta sin mangas y pantalones cortos sentado en un banco de pesas con las manos en la cabeza en un gimnasio. Se ven equipos de entrenamiento y otras personas
Progresas en el gimnasio es necesario para cumplir los objetivos y, por tanto, llevar tu salud al siguiente nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender la técnica correcta desde el inicio es fundamental para evitar lesiones y obtener resultados:

  • Dedica tiempo a practicar el movimiento sin peso antes de agregar resistencia.
  • Usa un espejo o pide retroalimentación para corregir la postura.
  • Incrementa la dificultad de manera progresiva, solo cuando domines la técnica.
  • Escucha tu cuerpo y descansa si sientes dolor o exceso de fatiga.
  • Complementa con estiramientos y movilidad articular para mejorar la recuperación.

La constancia y la atención a la técnica aseguran avances sólidos y seguros en el gimnasio. Los ejercicios libres son la mejor base para lograr fuerza, estabilidad y confianza en el entrenamiento.

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