Deuda externa de México ha crecido 30 mil millones de dólares durante el gobierno de Sheinbaum

Al cierre de marzo de 2026, México registró una deuda externa neta con 154 mil 480 millones de dólares. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La deuda pública de México ha ido en aumento durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aunque no ha rebasado los límites establecidos por la ley y la Secretaría de Hacienda asegura que se encuentra en niveles manejables, la nación enfrenta cada vez una mayor carga en este rubro.

Si bien, en esta administración se registran períodos en los que la deuda externa ha experimentado ligeras disminuciones y en todo momento se han realizado los pagos correspondientes, en términos generales las cifras han crecido de forma ininterrumpida.

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AMLO dejó una deuda externa de 125 mil millones de dólares

La administración de Andrés Manuel López Obrador dejó una deuda externa que representó el 12.7% del total del Sector Público Federal al finalizar su gestión. (Cuartoscuro/Archivo)

Al salir Andrés Manuel López Obrador del poder, el 30 de septiembre de 2024, la deuda externa neta de México era de 125 mil 755.2 millones de dólares. En ese momento, el monto representaba el 12.7% de la totalidad de la deuda del Sector Público Federal, la deuda interna correspondió al 37.1% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el informe trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, de enero a septiembre del 2024 el endeudamiento neto fue de 10 mil 50.3 millones de dólares, esto se debió a disposiciones legales que permitieron adquirir una deuda de 13 mil 74.3 millones de dólares y a pagos (sin contar los intereses) de 3 mil 24 millones de dólares.

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Además, influyó en la cantidad el incremento de los activos (es decir, saldos netos en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación) de la deuda externa y “ajustes contables negativos” por 46.9 millones de dólares debido a la variación de dicha moneda con otras en que se encuentra la deuda.

Al concluir el 2024, Sheinbaum en sus primeros meses logró reducir la deuda externa neta. Para diciembre, el monto era de 123 mil 879.0 millones de dólares, algo menor al que recibió en septiembre.

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Esto se debió porque el endeudamiento neto en todo el año fue de 9 mil 47.7 millones de dólares y, en parte, por el pago (llamadas también amortizaciones) de 4 mil 33.0 millones de dólares de la deuda.

En el 2025 la deuda externa de Sheinbaum pasó de 131 mil a 149 mil 160.7 millones de dólares

La deuda externa neta alcanzó los 150 mil 368.7 millones de dólares en septiembre de 2025 bajo Sheinbaum, con incrementos marcados por operaciones legales y ajustes positivos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Al terminar marzo del 2025, la Secretaría de Hacienda informó de una deuda externa neta de 131 mil 84.8 millones de dólares.

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En los primeros tres meses del año el endeudamiento externo neto fue de 12 mil 97.8 millones de dólares de una autorización legal de 12 mil 300.9 millones de dólares y unas amortizaciones de 203.1 millones de dólares. Además, se cuentan ajustes positivos de la moneda estadounidense de 1 mil 515.0 millones de dólares.

A mitad del 2025 la deuda externa neta del Gobierno Federal fue de 134 mil 870 millones de dólares. Para ese momento el endeudamiento total era de 10 mil 772.7 millones de dólares, se hicieron pagos al adeudo de 2 mil 131.9 millones de dólares.

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Sin embargo, al finalizar septiembre, la deuda externa dio un brinco hasta los 150 mil 368.7 millones de dólares. Para el noveno mes del 2025 el endeudamiento fue de 23 mil 333.9 millones de dólares, luego de que se permitiera que el Gobierno Federal adquiriera una deuda de hasta 33 mil 582.9 millones de dólares.

En el primer trimestre de 2025, la deuda externa neta de México subió a 131 mil 84.8 millones de dólares, impulsada por nuevas autorizaciones legales. (Presidencia)

A pesar de este aumento, el Gobierno realizó pagos de 10 mil 249.0 millones de dólares a la deuda externa y tuvo ajustes contables positivos de 4 mil 547.0 millones de dólares.

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Al concluir el 2025, la deuda externa neta era de 149 mil 160.7 millones de dólares, una ligera disminución en comparación con el trimestre pasado.

En ese período la deuda externa del año no aumentó, si no bajó a 22 mil 681.3 millones de dólares, a pesar de que se autorizó que el pasivo subiera hasta 33 mil 589.3 millones de dólares. Para ese momento, las amortizaciones de deuda incrementaron a 10 mil 908 millones de dólares.

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En diciembre del 2025, la deuda externa representaba el 11.9% de la deuda total del Sector Público Federal, la interna era del 41.7% en relación con el PIB.

En lo que va del 2026, el gobierno de Sheinbaum subió la deuda a 154 mil 480 millones de dólares

Al cierre de marzo de 2026, la deuda externa de México representó el 11.4% de la deuda total del Sector Público en comparación con el PIB. REUTERS/Edgard Garrido

Al terminar el mes de marzo de este, la deuda externa neta del Gobierno Federal fue de 154 mil 480 millones de dólares.

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En los primeros tres meses del año, el endeudamiento externo neto fue de 14 mil 930.5 millones de dólares, de los 15 mil 203.3 millones de dólares permitidos por la ley.

El Gobierno Federal ha realizado pagos del pasivo exterior de 272.8 millones de dólares en el trimestre del 2025. Además, hubo ajustes contables negativos por 1 mil 20.0 millones de dólares por la variación con la moneda estadounidense.

La deuda externa representa, hasta marzo del 2026, 11.4% de la deuda total del Sector Público Federal en relación con el PIB. El 40.2% corresponde a la deuda interna.