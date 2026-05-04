México

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

El camión que transportaba la sustancia en la alcaldía Álvaro Obregón no llevaba placas de circulación

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Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo
Los hombres detenidos en la Álvaro Obregón (x/@PabloVazC)

Un total de cuatro personas fueron detenidas en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México luego de que agentes de seguridad descubrieron que transportaban más de una tonelada de marihuana, sustancia que estaba escondida en cajas de huevo.

La detención de los cuatro sujetos fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien detalló la incautación reciente representa una afectación económica valuada en 15 millones de pesos.

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“Con el apoyo del binomio canino “Samuel” del Agrupamiento #Zorros, se detectó la marihuana oculta en un tractocamión que circulaba sin placas de circulación ni engomado y que transportaba cajas de huevo", es parte del informe del funcionario a través de redes sociales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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