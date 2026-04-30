México

¿Cómo puedo tramitar una visa mexicana y qué documentos necesito?

De cara al Mundial 2026, miles de visitantes internacionales se preparan para viajar; estos son los documentos necesarios con base en la normativa migratoria vigente

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Una persona sentada frente a un portátil con un formulario de solicitud de visa, escribiendo en un cuaderno. Hay un pasaporte y documentos en el escritorio.
Una persona completa el formulario en línea para la visa mexicana mientras anota los documentos necesarios para el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del Mundial 2026, México se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales. Para muchas personas, uno de los primeros pasos antes de viajar es conocer cómo tramitar una visa mexicana y cuáles son los requisitos obligatorios para ingresar sin contratiempos.

Dependiendo del país de origen, algunas personas extranjeras deberán gestionar este documento antes de su viaje. Aquí te explicamos el proceso y los documentos necesarios con base en la normativa migratoria vigente.

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¿Quiénes deben tramitar una visa mexicana?

Las personas nacionales de ciertos países o regiones deben obtener una visa mexicana sin excepción, sin importar el motivo de su visita.

En estos casos, el trámite debe realizarse directamente en un consulado mexicano en el país de origen o residencia. Para turismo, negocios u otras actividades no remuneradas, se solicita la visa bajo la condición de:

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  • Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas

¿Cómo tramitar la visa mexicana?

El proceso para obtener una visa mexicana generalmente incluye los siguientes pasos:

  1. Agendar una cita en el consulado mexicano correspondiente
  2. Llenar la solicitud de visa
  3. Presentar documentación requerida
  4. Acudir a entrevista consular (si es necesario)
  5. Esperar la resolución de la autoridad migratoria

Es fundamental revisar previamente los requisitos específicos del consulado, ya que pueden variar ligeramente según el país.

Documentos necesarios para tramitar la visa

Aunque los requisitos pueden cambiar según el tipo de visa, de manera general se solicita:

  • Pasaporte vigente o documento de identidad válido conforme al derecho internacional
  • Formulario de solicitud de visa debidamente llenado
  • Fotografía reciente
  • Comprobantes de solvencia económica
  • Documentos que acrediten el motivo del viaje (turismo, negocios, estudios, etc.)

Documentos que debes presentar al ingresar a México

Una vez obtenida la visa, al llegar a México deberás presentar en el filtro migratorio:

  1. Pasaporte vigente
  2. Visa válida y vigente
  3. Forma Migratoria Múltiple (FMM) (solo en ingresos terrestres)
  4. En su caso, documentos que acrediten otra condición de estancia

En aeropuertos internacionales, la FMM se genera de forma digital, por lo que no necesitas llenarla previamente.

Información adicional que puede solicitar migración

Las autoridades pueden pedir documentos complementarios para comprobar el motivo del viaje, como:

  • Reservaciones de hotel y boletos de regreso
  • Itinerario de actividades
  • Cartas de invitación de empresas, instituciones o familiares
  • Comprobantes de ingresos o medios de subsistencia
  • Datos sobre domicilio, duración de la estancia y actividades a realizar

Alternativas para ingresar sin visa mexicana

En algunos casos, no es necesario tramitar una visa mexicana si cuentas con:

  • Visa vigente de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o del Espacio Schengen
  • Residencia permanente en esos países
  • Tarjeta ABTC para viajes de negocios
  • Documentos que acrediten ser tripulación internacional

Consideraciones importantes para el Mundial 2026

Si planeas asistir al Mundial 2026 en México:

  • Verifica con anticipación si necesitas visa
  • Inicia el trámite con tiempo suficiente
  • Lleva todos los documentos que respalden tu viaje
  • Recuerda que tu estancia como visitante no puede exceder los 180 días

Cumplir con estos requisitos te permitirá ingresar al país sin inconvenientes y disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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