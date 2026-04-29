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Precios actualizados del pasaporte mexicano 2026: adultos, niños, renovaciones y descuentos

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar los montos actuales antes de realizar cualquier pago y solo utilizar los formatos y bancos autorizados

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Precios actualizados del pasaporte mexicano 2026: adultos, niños, renovaciones y descuentos
Precios actualizados del pasaporte mexicano 2026: adultos, niños, renovaciones y descuentos

Los precios del pasaporte mexicano para 2026 iniciaron el año con un incremento que llevó a miles de personas a buscar información sobre costos y descuentos, según tendencias de Google Trends.

Las búsquedas sobre “precio de pasaporte mexicano 2026” y “precio visa 2026” reportaron un aumento puntual desde la publicación de las nuevas tarifas.

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El costo del documento, vigente desde el 1 de enero de 2026, varía según la vigencia elegida y el perfil del solicitante. El precio para un pasaporte de un año es de $920 pesos y solo se expide para menores de tres años. El pasaporte de tres años cuesta $1,795 pesos, el de seis años $2,440 pesos y el de diez años, disponible únicamente para mayores de 18 años, $4,280 pesos.

El gobierno federal mantiene un descuento del 50 por ciento para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en países con convenio. Con el beneficio, el pasaporte de un año tiene un costo de $460 pesos, el de tres años $900 pesos, el de seis años $1,220 pesos y el de diez años $2,140 pesos.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar los montos actuales antes de realizar cualquier pago y solo utilizar los formatos y bancos autorizados (Foto: Google Trends)
La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar los montos actuales antes de realizar cualquier pago y solo utilizar los formatos y bancos autorizados (Foto: Google Trends)

Aumento de interés y consultas en Google Trends

Las búsquedas relacionadas con el pasaporte se posicionaron entre los temas de mayor interés en México. Los principales términos en ascenso incluyen “precio”, “México”, “pasaporte” y “2026”. En el listado de consultas destacan “precio de pasaporte mexicano” y “precio de pasaporte mexicano 2026” como las más frecuentes.

El análisis de Google Trends muestra que las dudas sobre precios de visas también experimentaron un repunte, lo que indica preocupación por el costo de trámites migratorios de cara a 2026. El término “visa 2026” figura entre las cinco consultas más buscadas.

Costos de renovación y requisitos para 2026

Renovar el pasaporte tiene el mismo costo que la primera emisión. El trámite requiere presentar el pasaporte anterior, la CURP y realizar el pago en ventanilla bancaria o por banca en línea empleando la hoja de ayuda emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se aceptan pagos en tiendas de conveniencia ni en bancos no autorizados.

La cita se agenda exclusivamente a través del sistema MiConsulado. La fotografía se toma digitalmente durante la cita, por lo que ya no es necesario llevar una imagen impresa. La entrega del documento suele ocurrir el mismo día del trámite. Para casos de emergencia, existe la opción de pasaporte expedito, con un costo adicional del 30 por ciento sobre la tarifa regular.

Pasaporte mexicano costos 2025 SRE vigencia
El pasaporte mexicano en 2025 tuvo cambios en sus requisitos por parte de la SRE (Jovani Pérez/Infobae México)

Descuentos aplicables para grupos específicos

El descuento del 50 por ciento cubre adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad certificada y trabajadores agrícolas temporales. Este beneficio aplica en todas las vigencias disponibles. Para acceder al descuento, los beneficiarios deben presentar documentos que acrediten su condición y cumplir con los requisitos generales del trámite.

Vigencia de los precios y recomendaciones

Las tarifas anunciadas aplican del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar los montos actuales antes de realizar cualquier pago y solo utilizar los formatos y bancos autorizados. La dependencia recuerda que la entrega de pasaportes de emergencia implica un costo adicional y requiere justificar la urgencia del viaje.

El interés creciente en los costos del pasaporte y la visa para 2026 refleja la anticipación de posibles ajustes futuros y la necesidad de información clara para planear viajes y trámites internacionales.

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